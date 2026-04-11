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Hindi Newsविज्ञानप्रशांत महासागर में कैसे छपाक से गिरा आर्टेमिस-2 का कैप्सूल? एस्ट्रोनॉट्स ने शांत समुद्र में की लैंडिंग, NASA ने शेयर किया वीडियो

प्रशांत महासागर में कैसे 'छपाक' से गिरा आर्टेमिस-2 का कैप्सूल? एस्ट्रोनॉट्स ने शांत समुद्र में की लैंडिंग, NASA ने शेयर किया वीडियो

Artemis-2 Splashdown: पूरी दुनिया जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वह आज सुबह 5:37 बजे (IST) हकीकत में बदल गया. नासा (NASA) का Artemis-2 मिशन अपने चार एस्ट्रोनॉट्स के साथ सुरक्षित धरती पर लौट आया है. ओरियन (Orion) कैप्सूल ने कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में एक पिक्चर परफेक्ट स्प्लैशडाउन (Splashdown) किया. नासा ने इसका वीडियो भी शेयर किया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:15 AM IST
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प्रशांत महासागर में कैसे 'छपाक' से गिरा आर्टेमिस-2 का कैप्सूल? एस्ट्रोनॉट्स ने शांत समुद्र में की लैंडिंग, NASA ने शेयर किया वीडियो

Artemis-2 Splashdown: आज भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 5:37 बजे Artemis-2 ने अपना मून मिशन पूरा करने के बाद प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की. इससे करीब आधी सदी के बाद इंसानों का चांद के पास पहुंचने का सपना पूरा हो गया है. यह मिशन 10 दिनों के बाद धरती पर लौटा है. इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट्स ने चांद का चक्कर लगाते हुए स्पेस में सबसे ज्यादा दूर जाने का रिकॉर्ड भी बनाया है. आज जैसे ही ओरियन कैप्सूल के विशाल पैराशूट प्रशांत महासागर के ऊपर खुले, पूरी दुनिया की सांसें थम गईं. कुछ ही पलों में एक जोरदार 'छपाक' के साथ कैप्सूल समंदर की लहरों पर तैरने लगा. इसे मानवता की एक नई जीत के तौर पर देखा जा रहा है. अब नासा ने इस मिशन के सुरक्षित धरती पर लौटने का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो ने भारत समेत पूरी दुनिया का जोश बढ़ा दिया है, लोग मिशन की सफलता पर खुशी से झूम रहे हैं.

38,000 किमी की रफ्तार और फिर... 'छपाक'!

जब ओरियन कैप्सूल धरती के वायुमंडल में पहुंचा, तो उसकी रफ्तार 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी. हवा में घर्षण की वजह से कैप्सूल के बाहर का तापमान 2,800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. उस समय यह किसी जलते हुए उल्कापिंड जैसा दिख रहा था. लैंडिंग से कुछ मिनट पहले, स्पेसक्राफ्ट के तीन विशालकाय ऑरेंज और व्हाइट पैराशूट खुले, जिन्होंने कैप्सूल की रफ्तार को घटाकर महज 30 किमी प्रति घंटा कर दिया. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में लैंड हो गया. वहां पहले से ही अमेरिकी नौसेना (US Navy) के जहाज तैनात थे. लैंड करते ही वे स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंच गए.

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वह पल जब पहली बार बाहर आए 'मून मिशन' के यात्री

कैप्सूल के पानी में गिरते ही नेवी के गोताखोरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. इसके बाद चारों एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन को एक-एक करके कैप्सूल से बाहर निकाला गया. 10 दिनों के इस थका देने वाले और खतरे से भरे मिशन के बाद, जब एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार धरती की ताजी हवा में सांस ली, तो उन्होंने थम्ब्स अप (Thumbs Up) के इशारे से बता दिया कि मिशन 100% सफल रहा.

स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करने के लिए खुले पैराशूट

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करने के लिए एक-एक करके पैराशूट खुल रहे थे. ये पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करने के लिए लगाए गए थे. इन नारंगी और सफेद रंग के पैराशूट्स ने 40,000 किमी/घंटा की जानलेवा रफ्तार को महज 30 किमी/घंटा में बदल दिया. इसके बाद पानी में गिरते ही स्पेसक्राफ्ट को सीधा रखने वाले गुब्बारे (Flotation Bags) फूल गए, जिससे कैप्सूल लहरों के ऊपर सुरक्षित तैरने लगा.

भावुक हुए मिशन कंट्रोल के वैज्ञानिक

जैसे ही स्क्रीन पर ओरियन को पानी में तैरते देखा गया, नासा के कंट्रोल रूम में मौजूद सैकड़ों वैज्ञानिक अपनी सीटों से उछल पड़े. कई वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए. नासा एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि आज हमने साबित कर दिया कि इंसान फिर से चांद पर कदम रखने और वहां रहने के लिए तैयार है.

54 साल बाद नया रिकॉर्ड

आर्टेमिस-2 के साथ ही इंसान ने 1972 (अपोलो-17) के बाद पहली बार चांद के इतने करीब से वापसी की है. इस मिशन के दौरान क्रिस्टीना कोच ने 'चांद के सबसे करीब जाने वाली पहली महिला' का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. इस मिशन में ही स्पेस में सबसे ज्यादा दूर जाने का रिकॉर्ड भी बना. फिलहाल अभी चारों एस्ट्रोनॉट्स को 24 घंटे के लिए मेडिकल निगरानी में रखा गया है, जिससे यह देखा जा सके कि 10 दिन अंतरिक्ष में रहने का उनके शरीर पर क्या असर हुआ है?

यह भी पढ़ें:- NASA ने शेयर किया स्पेस से सूर्य ग्रहण का वीडियो, ओरियन की खिड़की से दिखा अद्भुत...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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