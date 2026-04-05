इतिहास रचने की दहलीज पर आर्टेमिस 2! टूटने वाला है 'अपोलो 13' का 56 साल पुराना रिकॉर्ड, जानें अब कितनी दूर है नासा का स्पेसक्राफ्ट

Artemis II vs Apollo 13 Distance Record: अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है. नासा का आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है. सोमवार (6 अप्रैल) को यह इंसान के इतिहास में धरती से सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला मिशन बन जाएगा. यह मिशन 1970 में 'अपोलो-13' (Apollo 13) द्वारा बनाए गए उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जो पिछले 56 सालों से कोई नहीं छू पाया था. जब यह नया रिकॉर्ड बन रहा होगा, तब आर्टेमिस II मिशन का स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से (Far Side) की तरफ होगा. आइए जानते हैं कि चार जांबाज एस्ट्रोनॉट्स कैसे ब्रह्मांड की नई सीमाओं को लांघने जा रहे हैं.

कितनी दूर जाएंगे ये यात्री?

नासा के अनुसार, आर्टेमिस-2 के चारों एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन धरती से 2,52,757 मील (लगभग 4,06,773 किलोमीटर) की अधिकतम दूरी तक जाएंगे. 1970 में अपोलो-13 के एस्ट्रोनॉट्स धरती से 2,48,655 मील (4,00,171 किलोमीटर) की दूरी तक पहुंचे थे. वह एक इमरजेंसी स्लिंगशॉट था, लेकिन आर्टेमिस-2 इसे जानबूझकर पार करने वाला है. इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के डार्क साइड के ऊपर से गुजरेगा, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है.

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इतनी दूर जाने का असली मकसद क्या है?

आर्टेमिस-2 इतनी दूर सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं जा रहा है. इसके पीछे कई ठोस वैज्ञानिक कारण हैं. नासा यह देखना चाहता है कि इतनी दूर (Deep Space) जाने पर एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम पर अंतरिक्ष के विकिरण (Radiation) का क्या असर पड़ता है? इतनी लंबी दूरी से पृथ्वी पर डेटा भेजना और सिग्नल पाना कितना आसान रहने वाला है. इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट जितनी दूर जाकर मुड़ेगा, उसे वापसी के लिए चांद के गुरुत्वाकर्षण से उतनी ही अच्छी रफ्तार (Gravity Assist) मिलेगी.

मिशन का सबसे 'अंधेरा' और डरावना पल

सोमवार को ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के उस हिस्से के पीछे जाएगा, जो धरती से कभी नहीं दिखता है. इस दौरान लगभग 45 मिनट तक चारों एस्ट्रोनॉट्स का पृथ्वी से संपर्क पूरी तरह कट जाएगा. इसी अंधेरे के बीच एस्ट्रोनॉट्स पहली बार अपनी आंखों से 'मून फार साइड' देखेंगे और एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण के भी गवाह बनेंगे.

वापसी का रास्ता (U-Turn)

चांद के पीछे से चक्कर लगाने के बाद, ओरियन यान 'फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी' का इस्तेमाल करके खुद-ब-खुद पृथ्वी की ओर मुड़ जाएगा. इसके बाद 10 अप्रैल को यह स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में गिरेगा, जिससे 56 साल पुराने रिकॉर्ड की जगह एक नया 'आर्टेमिस रिकॉर्ड' दर्ज हो जाएगा.

क्यों है यह सफर इतना खास?

यह पहली बार होगा, जब इंसान अपनी 'होम प्लैनेट' यानी पृथ्वी से इतनी दूर जाएगा. सोमवार को यह स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से करीब 4,000 से 6,000 मील की ऊंचाई पर होगा, जहां से एस्ट्रोनॉट्स चांद के दक्षिणी ध्रुव की शानदार तस्वीरें लेंगे. इस मिशन को 'फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी' पर सेट किया गया है. इसका मतलब है कि अगर इंजन में कोई गड़बड़ी भी हो जाए, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण खुद-ब-खुद जहाज को खींचकर वापस धरती की ओर फेंक देगा.

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