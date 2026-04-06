चांद के पार चले इंसान... टूटने वाला है अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड, खत्म होगा 53 साल का सूखा

Artemis II Deep Space Record: करीब आधी सदी पहले जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था, तो दुनिया दंग रह गई थी. लेकिन अब इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने नहीं, बल्कि एक नया पन्ना लिखने को तैयार है. नासा का Artemis-2 (आर्टेमिस-2) मिशन सिर्फ चांद के चक्कर लगाने के लिए नहीं है, बल्कि यह वह कारनामा करने जा रहा है, जो पिछले 50 से ज्यादा सालों में कोई नहीं कर सका. इस बार इंसान पृथ्वी से इतनी दूर जाने वाला है, जहां तक की दूरी नापना भी आम आदमी के बस की बात नहीं है. आइए समझते हैं कि यह मिशन इतिहास कैसे रचने वाला है.

अपोलो 13 का रिकॉर्ड होगा धुआं-धुआं

साल 1970 में अपोलो 13 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से करीब 4,00,171 किलोमीटर की दूरी तक गए थे. यह आज तक स्पेस में इंसानों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड है. लेकिन नासा के ताजा अपडेट के अनुसार, आर्टेमिस-2 इस रिकॉर्ड को धराशायी कर देगा. यह मिशन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से लगभग 4,60,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर 'डीप स्पेस' में ले जाने वाला है. यह दूरी चांद की औसत दूरी से भी काफी ज्यादा है. भारतीय समयानुसार यह ऐतिहासिक पल रात लगभग 8:30 बजे से 9:15 बजे के बीच आएगा. जब रात 9 बजे के आसपास संपर्क फिर से जुड़ेगा, तब यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाएगी कि इंसानी इतिहास में कोई स्पेसक्राफ्ट पहली बार इतनी दूर सुरक्षित पहुंच चुका है.

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कौन हैं वे चार जांबाज?

इस ऐतिहासिक सफर पर चार एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन जा रहे हैं. ये चारों ओरियन (Orion) कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की उस अथाह गहराई का अनुभव करेंगे, जहां अब तक सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा रहा है. यह मिशन करीब 10 दिनों तक चलेगा और इसमें इंसान चांद के फार साइड (वह हिस्सा जो धरती से नहीं दिखता) के भी करीब 10,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा.

स्पीड इतनी कि पलक झपकते ओझल!

इस मिशन की रफ्तार किसी को भी हैरान कर सकती है. यह स्पेसक्राफ्ट रफ्तार के मामले में भी नया इतिहास रचेगा. इस समय एस्ट्रोनॉट्स लगभग 25,000 मील प्रति घंटा (40,000 किमी/घंटा) की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं. जब यह यान 10 अप्रैल को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो इसकी गति इतनी तेज होगी कि यह घर्षण से 2,700°C तक का तापमान पैदा करेगा. यह अब तक के किसी भी इंसानी मिशन की धरती पर सबसे तेज एंट्री होगी.

चांद का वह हिस्सा, जो कभी नहीं दिखा

एस्ट्रोनॉट्स के लिए आज का सबसे रोमांचक पल तब होगा, जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के फार साइड (Far Side) के पास जाएगा. इस समय एस्ट्रोनॉट्स को चांद का वह इलाका दिखेगा, जो धरती से कभी नजर नहीं आता. वहां से वे अर्थराइज (Earthrise) यानी चांद की सतह के पीछे से धरती को उगते हुए देखेंगे. इस दौरान करीब 45 मिनट के लिए एस्ट्रोनॉट्स का पृथ्वी से रेडियो संपर्क टूट जाएगा. इस अंधेरे और सन्नाटे के बीच एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से अपने स्पेसक्राफ्ट के भरोसे होंगे.

क्या है आर्टेमिस-2 का प्लान?

आर्टेमिस-2 मिशन चांद पर लैंड नहीं करेगा. यह चांद के चारों ओर एक चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटेगा. इसका मुख्य उद्देश्य 'ओरियन' स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मैन्यूवरिंग (दिशा बदलने की क्षमता) की जांच करना है. अगर यह सफल रहा, तो आर्टेमिस-3 मिशन के जरिए इंसानों को वापस चांद की सतह पर उतारा जाएगा.

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