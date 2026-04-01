अपोलो से कितना अलग है NASA का Artemis 2 मिशन? 50 साल बाद मून मिशन में क्या-क्या हुआ बदलाव, जानें क्यों खास है ये सफर

Artemis 2 vs Apollo Mission: आज 1 अप्रैल 2026 को जब नासा (NASA) का आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन उड़ान भरेगा, तो दुनिया की नजरें 1960 और 70 के दशक के उन ऐतिहासिक अपोलो (Apollo) मिशनों पर भी होंगी, जिन्होंने पहली बार इंसान को चांद तक पहुंचाया था. लेकिन 50 सालों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है? आर्टेमिस-2 कोई रिपीट मिशन नहीं है, बल्कि यह चांद की नई जंग की शुरुआत है.
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Artemis 2 vs Apollo Mission: जब भी हम चांद पर जाने की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और 'अपोलो' मिशन की तस्वीरें सामने आने लगती हैं. लेकिन अब दुनिया आर्टेमिस (Artemis) के युग में प्रवेश कर रही है. 1972 में जब आखिरी बार इंसान चांद से लौटा था, तब तकनीक और सोच दोनों अलग थीं. अब 2026 में नासा का 'आर्टेमिस-2' मिशन लॉन्च होने जा रहा है. चांद की तरफ जाने वाली यह महज एक उड़ान नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान (Space Science) की एक नई शुरुआत है. कई लोगों के मन में सवाल होगा कि नासा का यह मिशन 1960 और 70 के दशक के उन मशहूर अपोलो मिशनों से कितना अलग है? तो आइए देखते हैं कि नासा ने इन 5 दशकों में अपनी तैयारी में क्या-क्या बड़े बदलाव किए हैं?
अपोलो मिशन जब हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ चांद पर पहुंचना, वहां झंडा गाड़ना और सुरक्षित वापस आना था. यह एक तरह की स्पेस रेस थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन शीत युद्ध (Cold War) के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन अब आर्टेमिस 2 का मकसद केवल चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां इंसानी बस्ती (Base Camp) बसाने की नींव रखना है. यह मिशन मंगल (Mars) तक जाने के लिए चांद को एक 'लॉन्च पैड' की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है.
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अपोलो मिशन उस समय के सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न-V से गया था. यह शानदार था, लेकिन इसकी क्षमता सीमित थी. अब आर्टेमिस के लिए नासा एक नया Space Launch System (SLS) लेकर आई है, जो अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट इंजन है. यह सैटर्न-V से 15% ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे यह ज्यादा भारी सामान और पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है.
अपोलो का कैप्सूल छोटा था और इसमें केवल 3 एस्ट्रोनॉट्स ही एक साथ समा सकते थे. उसकी टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह 'एनालॉग' थी. लेकिन अब नासा ने आर्टेमिस के लिए नया कैप्सूल (Orion) बनाया है. इसमें एक साथ 4 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं. इसमें जगह ज्यादा है और इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमैटिक है. यह 21वीं सदी के स्मार्ट कंप्यूटर की तरह काम करता है.
अपोलो मिशन के सभी 12 एस्ट्रोनॉट्स (जो चांद पर उतरे) अमेरिकी पुरुष थे. लेकिन अब नासा ने योजना बनाई है कि आर्टेमिस मिशन के जरिए वह पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चांद पर भेजेगा. यह मिशन पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहा है.
अपोलो मिशन चांद के भूमध्यरेखीय (Equatorial) हिस्से में उतरे थे, जहां रोशनी ज्यादा और उतरना आसान था. लेकिन आर्टेमिस को लेकर नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर जाने का विचार कर रही है. यहां की घाटियां हमेशा अंधेरे में रहती हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां 'बर्फ' के रूप में पानी मिल सकता है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि अपोलो मिशन को कंट्रोल करने वाले कम्प्यूटर की क्षमता आज के एक साधारण कैलकुलेटर या आपके पुराने मोबाइल फोन से भी कम थी. लेकिन आर्टेमिस के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है. इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS (Space Launch System) और ओरियन (Orion) कैप्सूल है, जो किसी भी आधुनिक सुपरकम्प्यूटर से ज्यादा स्मार्ट है और खुद फैसले लेने में सक्षम है.
अपोलो पूरी तरह सरकारी (NASA) मिशन था, जबकि आर्टेमिस में SpaceX (एलन मस्क) और Blue Origin (जेफ बेजोस) जैसी प्राइवेट कंपनियां लैंडर और रॉकेट टेक्नोलॉजी में नासा की पार्टनर हैं. इससे काम आसान होने के साथ टेक्नोलॉजी भी आधुनिक हो गई है.
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