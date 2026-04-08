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Hindi Newsविज्ञानArtemis-2 vs Chandrayaan-3: एक ने नापा चांद का Far Side, तो दूसरे ने साउथ पोल पर गाड़ा झंडा; जानें दोनों में क्या है अंतर

Artemis-2 vs Chandrayaan-3: एक ने नापा चांद का 'Far Side', तो दूसरे ने साउथ पोल पर गाड़ा झंडा; जानें दोनों में क्या है अंतर

Artemis 2 vs Chandrayaan-3: नासा का आर्टेमिस 2 (Artemis 2) और भारत का चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) दोनों ही चांद को समझने की दिशा में बड़े कदम हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और मकसद बिल्कुल अलग है. जहां चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर उतरकर तिरंगा फहराया, वहीं आर्टेमिस II ने इंसानों को चांद के 'पिछले हिस्से' तक ले जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. आइए, जानते हैं दोनों में क्या अंतर हैं?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:00 AM IST
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Artemis-2 vs Chandrayaan-3: एक ने नापा चांद का 'Far Side', तो दूसरे ने साउथ पोल पर गाड़ा झंडा; जानें दोनों में क्या है अंतर

Artemis 2 vs Chandrayaan-3: अंतरिक्ष की रेस अब सिर्फ चांद पर पहुंचने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह मुकाबला इस बात का है कि चांद के सबसे मुश्किल हिस्सों को कौन बेहतर तरीके से खंगालता है. इस रेस में अब तक दुनिया के कई देश शामिल हुए हैं, लेकिन इसमें सफलता अभी तक भारत और अमेरिका को ही मिली है. कल जब नासा (NASA) के Artemis-2 मिशन ने चांद के फार साइड (Far Side) जाकर उस हिस्से के ऊपर से उड़ान भरी तो पूरी दुनिया में इसकी बात हुई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा से भी पहले भारत के ISRO ने चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर अपना झंडा गाड़ा है? यह चांद का वह इलाका है जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है और यहां पानी (बर्फ के रूप में) मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है. भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने इस कठिन हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी. क्या नासा भी वहीं गया था जहां भारत पहले ही जा चुका है? या आर्टेमिस का रास्ता कुछ अलग है? आइए, इन दोनों मिशनों के अंतर को समझते हैं.

चंद्रयान-3 ने कहां गाड़ा था झंडा?

सबसे पहले भारत की बात. 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के करीब उतरा था. यह चांद का वह इलाका है जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है और यहां पानी (बर्फ के रूप में) मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है. भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने इस कठिन हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की. भारत से पहले भी कई देशों ने यहां लैंड करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- कैसे एक बेजुबान ने खोला था अंतरिक्ष का रास्ता? तभी चांद तक पहुंचा इंसान...

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आर्टेमिस-2 कहां जा रहा है?

नासा का आर्टेमिस-2 (Artemis 2) मिशन थोड़ा अलग है. यह मिशन चांद की सतह पर उतरेगा नहीं, बल्कि इंसानों को लेकर चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएगा. इसमें चार अंतरिक्ष यात्री हैं, जो स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद का चक्कर पूरा करेंगे. इसकी खास बात यह है कि यह मिशन चांद के फार साइड (Far Side), मतलब उस हिस्से के ऊपर से होकर गुजरा है, जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता. इसने पृथ्वी से 4,06,773 किमी दूर जाकर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड भी बनाया है.

'साउथ पोल' और 'फार साइड' में क्या है अंतर?

साउथ पोल (South Pole) चांद का निचला हिस्सा (ध्रुव) है. यहां गड्ढे बहुत गहरे हैं और तापमान माइनस 200 डिग्री तक चला जाता है. चंद्रयान-3 इसी इलाके में गया था. जबकि फार साइड (Far Side) को चांद का 'डार्क साइड' भी कह दिया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह अंधेरे में नहीं होता. यह सिर्फ वह हिस्सा है जो धरती की तरफ नहीं मुड़ता. आर्टेमिस-2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने इसी रहस्यमयी हिस्से के ऊपर से उड़ान भरी है.

नासा और ISRO के मिशन में अंतर

ISRO का चंद्रयान-3 एक पूरी तरह से रोबोटिक मिशन था. इसमें कोई इंसान नहीं था. इसका मुख्य हिस्सा 'विक्रम' लैंडर और 'प्रज्ञान' रोवर थे, जिन्होंने चांद की सतह पर जाकर प्रयोग किए. जबकि NASA का आर्टेमिस 2 मिशन एक मानवयुक्त (Crewed) मिशन है. इसमें चार अंतरिक्ष यात्री एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की दूसरी तरफ गए हैं. इसका मकसद इंसानों के लिए 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' की जांच करना है, जिससे वे चांद पर लंबे समय तक रह सकें.

बजट का 'जमीन-आसमान' वाला अंतर

भारत के चंद्रयान-3 मिशन और नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के बजट में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां भारत ने यह मिशन महज 615 करोड़ रुपये ($74 million) में पूरा किया. यह हॉलीवुड की कई फिल्मों के बजट से भी कम है. वहीं, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लगभग 34,000 करोड़ रुपये ($4.1 billion) का है. यह भारत के पूरे चंद्रयान कार्यक्रम के बजट से भी 17 गुना ज्यादा महंगा है.

क्या दोनों मिशनों में कोई मुकाबला है?

ऐसा नहीं है, दोनों मिशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. जहां चंद्रयान-3 ने हमें बताया कि चांद की मिट्टी कैसी है और वहां पानी की कितनी संभावना है. इससे नासा को यह समझने में मदद मिली कि भविष्य में जब वे 'आर्टेमिस-3' मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर उतारेंगे, तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. वहीं, नासा के इस मिशन का मकसद यह जांचना है कि उनका ओरियन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट इंसानों के लिए कितने सुरक्षित हैं.

भारत के लिए यह क्यों जरूरी है?

भारत अब स्पेस रेस में सिर्फ एक दर्शक नहीं है. इसरो (ISRO) और नासा अब 'आर्टेमिस अकॉर्ड्स' के तहत साथ काम कर रहे हैं. चंद्रयान-3 से मिला डेटा नासा के काम आ रहा है, और आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिलकर चांद पर एक बेस बनाने की तैयारी में हैं.

यह भी पढ़ें:- चांद के क्लोजअप वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! स्पेसक्राफ्ट ने कैद की रोंगटे...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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