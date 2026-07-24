/1972 के बाद फिर चांद पर लौटेगा इंसान! NASA ने Elon Musk और Jeff Bezos को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मिलकर कराएंगे ये काम

अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर नासा कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है. लगभग 55 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखने की तैयारी शुरू कर रहा है. नासा एक सबसे बड़ा और सबसे साहसी रिहर्सल करने की तैयारी कर रहा है. एजेंसी का मकसद एक बार फिर इंसानों को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारना है. लेकिन इस बार का तरीका थोड़ा अलग और हाई-टेक है, NASA इस काम के लिए एलन मस्क की SpaceX और जेफ बेजोस की Blue Origin दोनों के लूनर लैंडर्स का इस्तेमाल करेगा.
Artemis-III मिशन के दौरान, इंसानों को चांद की सतह पर कदम रखने से पहले, NASA चंद्रमा की कक्षा में दोनों प्राइवेट कंपनियों के लैंडर्स का टेस्ट करेगा. नासा के इस प्लान के तहत-
NASA का Orion Spacecraft अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की कक्षा तक पहुंचेगा.
वहां Orion यान, SpaceX के Starship के लूनर वर्जन और Blue Origin के Blue Moon लैंडर दोनों के साथ अलग-अलग डॉक करेगा.
इस टेस्ट से इंजीनियर्स को यह समझने में हेल्प होगी कि दोनों यान अंतरिक्ष में कैसा प्रदर्शन करते हैं, जिससे लैंडिंग से पहले किसी भी तरह के खतरे को पहले ही खत्म किया जा सके.
खुद का लैंडर बनाने के बजाय NASA ने Human Landing System यानी HLS प्रोग्राम के तहत मस्क और बेजोस प्रोग्राम के तहत इन दो प्राइवटे कंपनियों से हाथ मिलाया है.
SpaceX अपने विशालकाय स्टारशिप का लूनर वर्जन तैयार कर रहा है.
Blue Origin अपना ब्लू मून लैंडर तैयार कर रहा है.
दो अलग-अलग बैकअप होने से NASA का काम आसान होगा. अगर किसी एक यान में तकनीकी खराबी या देरी आती है, तो पूरा मिशन ठप नहीं होगा. साथ ही, दो प्राइवेट कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन से भविष्य में चांद पर आने-जाने का खर्च भी काफी कम होगा.
Orion यान सिर्फ पृथ्वी से चांद की कक्षा तक इंसानों को ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है, यह चांद पर लैंड नहीं कर सकता. चांद पर उतरने और वापस Orion तक आने का काम इन कमर्शियल लैंडर्स का ही होगा.
1972 के Apollo 17 के बाद यह पहली बार होगा जब इंसान चांद पर उतरेंगे. Artemis-III मिशन को 2027 के लिए टारगेट किया गया है.
वैज्ञानिकों का मेन टारगेट चांद का दक्षिणी ध्रुव है. माना जाता है कि यहां के अंधेरे गड्ढों में पानी की बर्फ जमा हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो भविष्य के लूनर बेस के लिए पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट का ईंधन चांद पर ही बनाया जा सकेगा, जो आगे चलकर इंसान को मंगल तक ले जाने में मदद करेगा. अगर यह रिहर्सल सफल रहती है, तो यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी.