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1972 के बाद फिर चांद पर लौटेगा इंसान! NASA ने Elon Musk और Jeff Bezos को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मिलकर कराएंगे ये काम

NASA अपने महत्वाकांक्षी Artemis-III मिशन के जरिए इंसानों को दोबारा चांद की सतह पर भेजने की तैयारी में लग गया है. इस बार खास बात यह है कि NASA खुद का लैंडर बनाने के बजाय टेक दिग्गज एलन मस्क की SpaceX और जेफ बेजोस की Blue Origin के लैंडर्स पर भरोसा जता रहा है. जोखिम घटाने और मिशन को सेफ बनाने के लिए पहली बार अंतरिक्ष में दो-दो प्राइवेट लैंडर्स की डॉकिंग और टेस्टिंग होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:09 PM IST
1972 के बाद फिर चांद पर लौटेगा इंसान! NASA ने Elon Musk और Jeff Bezos को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मिलकर कराएंगे ये काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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