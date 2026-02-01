NASA Moon Mission: 52 साल का इंतजार खत्म...चांद पर फिर कदम रखेगा इंसान, जानें क्यों जरूरी है फ्यूल टेस्ट?

Science News in Hindi: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने अपने मून रॉकेट के लिए शनिवार से दो दिनों का प्रैक्टिस काउंटडाउन शुरू कर दिया है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे यह तय होगा कि 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के सफर पर कब रवाना होंगे. इस मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन और उनकी टीम फिलहाल क्वारंटीन में हैं जिससे वे किसी भी तरह के कीटाणुओं से बच सकें. साल 1972 के बाद यह पहली बार होगा जब इंसान एक बार फिर चांद की ओर उड़ान भरेगा.

रॉकेट की तैयारी और फ्यूल टेस्ट

नासा का यह विशाल रॉकेट 322 फीट ऊंचा है जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है. इसे 2 हफ्त पहले ही लॉन्च पैड पर लाया गया है. सोमवार को होने वाला फ्यूल टेस्ट इस मिशन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है. टीम

रॉकेट की टंकी में 7 लाख गैलन से ज्यादा बेहद ठंडा (Super-Cold) ईंधन भरेगी. यह एक ड्रेस रिहर्सल है इसलिए गिनकी को इंजन चालू होने से ठीक 30 सेकंड पहले रोक दिया जाएगा.

ठंड की वजह से हुई देरी

भीषण ठंड की वजह से इस फ्यूल टेस्ट और लॉंचिंग में 2 दिन की देरी हुई है. अब नई योजना के मुताबिक यह रॉकेट 8 फरवरी से पहले लॉन्च नहीं हो पाएगा. अगर सोमवार को टेस्ट सफल रहता है तो NASA एक हफ्ते के अंदर असली लॉन्चिंग की कोशिश कर सकता है.

कैसे काम करेगा यह मिशन?

इस रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर ओरियन कैप्सूल लगा है जिसमें अमेरिका और कनाडा के अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे. यह यान चांद के पास जाकर उसका चक्कर लगाएघा और फिर सीधे धरती की तरफ वापस आएगा. यह पूरा मिशन लगभग 10 दिनों का होगा. चांद का सफर पूरा करने के बाद यह कैप्सूल प्रशांत महासागर में गिरेगा.

नासा का पहला मून मिशन

NASA ने 1968 से 1972 के बीच अपने मशहूर अपोलो प्रोग्राम के तहत 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा था. उन 24 में से 12 यात्री चांद की सतह पर चलने में सफल रहे थे. अब दशकों बाद नासा एक बार फिर इंसानों तो चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है जो भविष्य में मंगल ग्रह तक जाने का रास्ता भी साफ करेगा.