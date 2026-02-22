चांद की उड़ान पर 'हीलियम' का ग्रहण! लॉन्च से पहले नासा के रॉकेट इंजन में आई रहस्यमयी रुकावट, क्या टल जाएगा आर्टेमिस II मिशन?

Artemis II mission delay: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मिशन आर्टेमिस II की उड़ान में अब देरी हो सकती है. हाल ही में रॉकेट पर लॉन्च से पहले पूरा अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया था. इसके बाद नासा ने बताया कि रॉकेट के एक जरूरी हिस्से में हीलियम गैस के फ्लो में रुकावट पाई गई है. यह प्रणाली उड़ान के लिए बहुत जरूरी होती है.

इसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण अब मार्च की शुरुआत में होने वाला लॉन्च टल सकता है. नासा के इंजीनियर इस समस्या की गंभीरता की जांच कर रहे हैं. साथ ही आगे की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है.

नासा के अनुसार यह रुकावट रॉकेट के अंतरिम क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण में सामने आई है. ये हिस्सा उड़ान के समय रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है. अगर ये समस्या जल्दी हल नहीं हुई, तो रॉकेट और अंतरिक्ष यान को वापस असेंबली भवन में ले जाना पड़ सकता है. ये पूरा काम केनेडी स्पेस सेंटर में किया जाएगा.

शुरू हो गई है मरम्मत की तैयारी

वहां मौजूद बड़े तकनीकी भवन में रॉकेट को दोबारा जांच के लिए रखा जाएगा. नासा ने साफ किया है कि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. लेकिन वापसी की तैयारी शुरू कर दी गई है. ताकि समय रहते मरम्मत की जा सके.

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जैरेड आइजैकमैन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि रात भर के आंकड़ों में हीलियम प्रवाह में रुकावट की पुष्टि हुई है. अब टीमें समस्या को समझने और ठीक करने में लगी हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि रॉकेट को वापस व्हीकल असेंबली बिल्डिंग ले जाने की पूरी संभावना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस कारण मार्च की उड़ान समय सीमा प्रभावित हो सकती है. नासा आगे की जानकारी समय समय पर साझा करेगा.

पहले ही किया गया था रॉकेट लॉन्च का अभ्यास

दिलचस्प बात ये है कि इस घोषणा से एक दिन पहले ही मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान से पहले अलग निगरानी में रखा गया था. ये प्रक्रिया ह्यूस्टन में शुरू की गई थी. ताकि किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके. हाल ही में रॉकेट पर लॉन्च जैसा पूरा अभ्यास किया गया था.

उस दौरान ईंधन भरा गया था. और उलटी गिनती अंतिम कुछ सेकंड तक पहुंची थी. उस परीक्षण में किसी तरह के रिसाव की सूचना नहीं मिली थी. हालांकि इससे पहले इसी महीने हाइड्रोजन रिसाव के कारण परीक्षण दोहराना पड़ा था. इस जानकारी की पुष्टि यूएसए टुडे की रिपोर्ट में भी की गई थी.

लॉन्च पैड पर लगाए गए प्लेटफॉर्म को हटाने तैयारी

नासा ने बताया कि इंजीनियर फिलहाल लॉन्च पैड और असेंबली बिल्डिंग दोनों जगहों पर मरम्मत के ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं. इसके लिए लॉन्च पैड पर लगाए गए कुछ प्लेटफॉर्म हटाने की तैयारी की जा रही है. ये प्लेटफॉर्म 20 फरवरी को लगाए गए थे. इन्हें तेज हवाओं के दौरान हटाया नहीं जा सकता है.

जबकि 22 फरवरी को इलाके में तेज हवाओं का अनुमान है. नासा ने यह भी बताया कि रॉकेट जिस मंच पर खड़ा है. यानी लॉन्च पैड 39बी वहां भी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. एजेंसी का कहना है कि हीलियम प्रवाह की समस्या को पूरी तरह समझे बिना कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा. ताकि मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

