98 मीटर का 'दानव' रॉकेट चांद की वापसी का खोलेगा रास्ता, आर्टेमिस-II मिशन से इंसान फिर जाऐंगे चंद्रमा की ओर

Nasa Artemis ii Mission: आधा सदी से ज्यादा समय से चांद की सतह शांत थी. अब यह खामोशी टूटने वाली है. नासा ने साफ कर दिया है कि आर्टेमिस-II मिशन का रॉकेट 17 जनवरी 2026 से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगा. यह रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड 39B तक ले जाया जाएगा. यह सफर करीब 6.4 किलोमीटर लंबा होगा. इसे पूरा करने में लगभग 12 घंटे लगेंगे.

चांद की ओर

इस मिशन के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट है. इसकी ऊंचाई करीब 98 मीटर है. इसे क्रॉलर ट्रांसपोर्टर-2 नाम की एक बेहद भारी गाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक पहुंचाया जाएगा. अब तक बनी सबसे भारी मशीनों में से एक है.

इंसानों के साथ उड़ान

आर्टेमिस-II मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री सवार होने वाले हैं. इससे पहले आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत जो मिशन हुए थे वे बिना इंसानों के थे. इस बार रॉकेट में इंसानों की मौजूदगी होगी. जो इसे और भी ऐतिहासिक बनाती है. ये चारों अंतरिक्ष यात्री चांद के पास से उड़ान भरेंगे और वापस धरती पर लौटेंगे.

10 दिन का मिशन

यह पूरा मिशन करीब 10 दिनों का होगा. इस दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम की कड़ी जांच की जाएगी. अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन जैसे खतरों के बीच यान की क्षमता को परखेंगे. यह मिशन आर्टेमिस-III से पहले आखिरी और सबसे अहम तैयारी माना जा रहा है.

बता दें कि आर्टेमिस-III मिशन के तहत नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने की योजना बना रहा है. इसका मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं बल्कि वहां लंबे समय तक इंसानी मौजूदगी बनाना है. भविष्य में चांद को मंगल ग्रह की यात्रा के लिए रुकने की तरह इस्तेमाल किया जाएगा.

भारत समेत दुनिया की नजरें

भारत के लिए भी यह मिशन खास है. एक तरफ जहां भारत के चंद्रयान मिशन चांद के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं वहीं नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष खोज के नए दौर की शुरुआत है. मौजूदा जानकारी के मुताबिक वापसी के समय यान की रफ्तार 32 हजार किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है.

बता दें, अभी रॉकेट और यान की आखिरी जांच में जुटे हैं. हर तार, हर वाल्व और हर सिस्टम को बारीकी से परखा जा रहा है ताकि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में कोई कमी न रह जाए. 17 जनवरी से जैसे ही यह विशाल रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ेगा पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर चांद की ओर टिक जाएंगी.

