Advertisement
trendingNow13075040
Hindi Newsविज्ञान98 मीटर का दानव रॉकेट चांद की वापसी का खोलेगा रास्ता, आर्टेमिस-II मिशन से इंसान फिर जाऐंगे चंद्रमा की ओर

98 मीटर का 'दानव' रॉकेट चांद की वापसी का खोलेगा रास्ता, आर्टेमिस-II मिशन से इंसान फिर जाऐंगे चंद्रमा की ओर

Nasa Artemis ii Mission: नासा एक बार फिर इंसानों को चांद की ओर भेजने की तैयारी में है. आर्टेमिस-II मिशन के तहत करीब 98 मीटर रॉकेट को 17 जनवरी 2026  लॉन्च पैड की ओर ले जाया जाएगा. यह मिशन करीब 50 साल बाद चांद की तरफ इंसानों की वापसी का रास्ता खोलेगा.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

98 मीटर का 'दानव' रॉकेट चांद की वापसी का खोलेगा रास्ता, आर्टेमिस-II मिशन से इंसान फिर जाऐंगे चंद्रमा की ओर

Nasa Artemis ii Mission: आधा सदी से ज्यादा समय से चांद की सतह शांत थी. अब यह खामोशी टूटने वाली है. नासा ने साफ कर दिया है कि आर्टेमिस-II मिशन का रॉकेट 17 जनवरी 2026 से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगा. यह रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड 39B तक ले जाया जाएगा. यह सफर करीब 6.4 किलोमीटर लंबा होगा. इसे पूरा करने में लगभग 12 घंटे लगेंगे.

चांद की ओर
इस मिशन के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट है. इसकी ऊंचाई करीब 98 मीटर है. इसे क्रॉलर ट्रांसपोर्टर-2 नाम की एक बेहद भारी गाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक पहुंचाया जाएगा. अब तक बनी सबसे भारी मशीनों में से एक है.

इंसानों के साथ उड़ान
आर्टेमिस-II मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री सवार होने वाले हैं. इससे पहले आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत जो मिशन हुए थे वे बिना इंसानों के थे. इस बार रॉकेट में इंसानों की मौजूदगी होगी. जो इसे और भी ऐतिहासिक बनाती है. ये चारों अंतरिक्ष यात्री चांद के पास से उड़ान भरेंगे और वापस धरती पर लौटेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

10 दिन का मिशन
यह पूरा मिशन करीब 10 दिनों का होगा. इस दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम की कड़ी जांच की जाएगी. अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन जैसे खतरों के बीच यान की क्षमता को परखेंगे. यह मिशन आर्टेमिस-III से पहले आखिरी और सबसे अहम तैयारी माना जा रहा है.

बता दें कि आर्टेमिस-III मिशन के तहत नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने की योजना बना रहा है. इसका मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं बल्कि वहां लंबे समय तक इंसानी मौजूदगी बनाना है. भविष्य में चांद को मंगल ग्रह की यात्रा के लिए रुकने की तरह इस्तेमाल किया जाएगा.

भारत समेत दुनिया की नजरें
भारत के लिए भी यह मिशन खास है. एक तरफ जहां भारत के चंद्रयान मिशन चांद के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं वहीं नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष खोज के नए दौर की शुरुआत है. मौजूदा जानकारी के मुताबिक वापसी के समय यान की रफ्तार 32 हजार किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है.

बता दें, अभी रॉकेट और यान की आखिरी जांच में जुटे हैं. हर तार, हर वाल्व और हर सिस्टम को बारीकी से परखा जा रहा है ताकि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में कोई कमी न रह जाए. 17 जनवरी से जैसे ही यह विशाल रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ेगा पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर चांद की ओर टिक जाएंगी.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आई 10 सेकंड की ‘मौत की चीख’! 13 अरब साल पहले हुई थी भयानक घटना, सिग्नल ने खोल दिए राज

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Nasa Artemis ii Mission

Trending news

'हर कर्ण को कुंती से मिलने का है', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का है', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: नागपुर बनेगा दुनिया का सबसे साफ शहर, वोटिंग के बाद नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: नागपुर बनेगा दुनिया का सबसे साफ शहर, वोटिंग के बाद नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?