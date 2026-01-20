अब चांद तक पहुंचेगा आपका नाम! NASA के Artemis II मिशन में आम लोगों को एंट्री, 50 साल बाद Moon Orbit में फिर इंसान?

Advertisement
Nasa Artemis ii Mission: नासा एक बार फिर आम लोगों को अपने ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने का मौका दे रहा है. इस बार नासा का आर्टेमिस II मिशन चांद की परिक्रमा करेगा. खास बात यह है कि दुनिया भर के लोग अपना नाम इस मिशन के साथ भेज सकते हैं. आपका नाम एक डिजिटल मेमोरी कार्ड में सेव होकर ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ चांद के चारों ओर घूमेगा.

Jan 20, 2026
Nasa Artemis ii Mission: नासा ने अपने आने वाले आर्टेमिस II मिशन के लिए एक खास पहल शुरू की है. इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति अपना नाम नासा को भेज सकता है. जिसे वह चांद की यात्रा पर ले जाया जाएगा. नासा का कहना है कि ये नाम एक डिजिटल स्टोरेज कार्ड में सेव किए जाएंगे. जिसे लॉन्च से पहले ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर रखा जाएगा. ऐसे में आप डिजिटली चांद तक तो पहुंच  ही सकते हैं. आइए जानते हैं.

नाम भेजने की आखिरी तारीख
इस मिशन के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2026 है. पूरा प्रोसेस नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर होता है. इसमें कोई फीस नहीं लगती है. नाम भेजने के बाद लोगों को एक डिजिटल बोर्डिंग पास भी मिलेगा जो यादगार के तौर पर दिया जाएगा.

50 साल बाद चांद पर इंसान 
आर्टेमिस II मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि यह पिछले 50 सालों में पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसान चांद की ओर जाएंगे. इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद कोई भी इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर नहीं गया था. इस बार 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर चांद की परिक्रमा करेंगे और फिर धरती पर लौटेंगे.

क्यों जरूरी है आर्टेमिस II मिशन
आर्टेमिस II नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का दूसरा बड़ा मिशन है. इससे पहले 2022 में आर्टेमिस I मिशन हुआ था. इसमें बिना इंसानों के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की जांच की गई थी. आर्टेमिस II में इंसान होंगे और इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और सुरक्षा से जुड़े सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी. इस मिशन से मिली जानकारी आगे आने वाले आर्टेमिस III मिशन के लिए बेहद अहम होगी जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे.

कैसे भेज सकते हैं अपना नाम
नासा के मुताबिक लोग सिर्फ उसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही अपना नाम भेज सकते हैं. किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को इसकी इजाजत नहीं है. नाम भेजते समय पहला और आखिरी नाम भरना होता है. एक सही ईमेल आईडी देनी होती है. भाषा चुननी होती है. 

नाम भेजने से मिशन में क्या बदलेगा?
नासा ने साफ किया है कि नाम भेजने से मिशन के तकनीकी या वैज्ञानिक काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ये नाम सिर्फ एक डिजिटल पेलोड की तरह हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट के वजन या कामकाज में कोई बदलाव नहीं होने वाला है.

बता दें कि नासा इससे पहले भी मंगल मिशनों के दौरान लोगों के नाम भेज चुका है. आर्टेमिस II को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें इंसान खुद चांद के चारों ओर उड़ान भरेंगे. लोगों के नाम भी उनके साथ जाएंगे. नासा का कहना है कि इस तरह की पहल का मकसद लोगों को अंतरिक्ष मिशनों से जोड़ना और उन्हें इतिहास का हिस्सा बनाना है.

यह भी पढ़ें: 8280KM की रफ्तार! चंद्रमा को छुएंगे... 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब इंसान; नासा का...

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

NASA Artemis II

