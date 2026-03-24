चांद की 'चौखट' पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की कलाई पर बंधी होगी 'रहस्यमयी' घड़ी, NASA ने खोला इसके पीछे का राज!

NASA Moon Mission 2026: क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान पृथ्वी से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में होते है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? 50 साल से भी ज्यादा समय बाद एक बार फिर इंसान चंद्रमा की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार नासा का आर्टेमिस-II मिशन सिर्फ चांद के चक्कर लगाने तक ही सीमित नहीं है. 2 अप्रैल, 2026 को होने वाली इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग में 4 अंतरिक्ष यात्री अपने साथ एक ऐसा 'साइबर कवच' ले जाएंगे जो उनकी कलाई पर बंधा होगा और चुपचाप अपना काम करता रहेगा.

क्या है यह खास रिस्टबैंड?

आर्टेमिस-II मिशन के तहत चांद का चक्कर लगाने वाले रीड वाइसमैन, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैनसेन अपनी यात्रा के दौरान एक खास रिस्टबैंड मॉनिटर पहनेंगे. देखने में तो यह नार्मल स्मार्टवॉच के जैसे है लेकिन यह ARCHeR यानी आर्टेमिस रिसर्च फॉर क्रू हेल्थ एंड रेडिनेस रिसर्च का एक हिस्सा है. यह छोटा सा रिस्टबैंड अंतरिक्ष यात्रियों के तनाव, उनकी नींद के पैटर्न और यहां तक कि आपस में होने वाली बातचीत के व्यवहार को भी ट्रैक करेगा. अंतरिक्ष की तमाम चुनौतियों के बीच यह डिवाइस तय करेगी कि भविष्य में इंसान मंगल ग्रह तक का लंबा सफर तय करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितना तैयार है.

अंतरिक्ष में सेहत की निगरानी

ARCHeR का काम अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार और हेल्थ पर नजर रखना है. यह रिस्टबैंड कई तरह के डेटा रीयल-टाइम में इकट्ठा करेगा, जैसे-

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स्लीप साइकिल- जीरो गुरुत्वाकर्षण में नींद के पैटर्न को ट्रैक करना.

तनाव का लेवल-गहरे अंतरिक्ष के दबाव में शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है.

टीम वर्क-चालक दल के सदस्य आपस में और मिशन कंट्रोल के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं.

शारीरिक हलचल-पूरे 10 दिनों के मिशन के दौरान उनकी हर गतिविधि का रिकॉर्ड.

मंगल मिशन की तैयारी

नासा की मनोवैज्ञानिक सुजैन बेल के मुताबिक यह रिसर्च भविष्य के मंगल मिशनों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा. पृथ्वी की निचली कक्षा के मुकाबले गहरे अंतरिक्ष कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं. वहां अलगाव और सीमित जगह में रहना दिमाग और शरीर पर गहरा असर डालता है.

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इस रिस्टबैंड से मिलने वाले डेटा की सहायता से वैज्ञानिक यह जान सकेंगे कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों में इंसानी परफॉरमेंस को कैसे ज्यादा बेहतर किया जा सकता है. जो न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य के लंबे मिशनों के लिए नई तकनीकों और प्रोटोकॉल को विकसित करने में भी मदद करेगा.

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