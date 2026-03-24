Advertisement
trendingNow13151807
Hindi Newsविज्ञानचांद की चौखट पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की कलाई पर बंधी होगी रहस्यमयी घड़ी, NASA ने खोला इसके पीछे का राज!

चांद की 'चौखट' पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की कलाई पर बंधी होगी 'रहस्यमयी' घड़ी, NASA ने खोला इसके पीछे का राज!

NASA Artemis II Mission: 50 सालों से भी ज्यादा समय के बाद एक बार फिर इंसान चांद की ओर अपने कदम बढ़ाने की तैयारी में है. नासा का आर्टेमिस-II मिशन 2 अप्रैल, 2026 को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को चांद के करीब ले जाएगा. लेकिन इस बार यह यात्रा सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इंसान की सीमाओं को परखने के लिए है. अंतरिक्ष यात्री अपनी कलाई पर एक विशेष 'साइबर कवच' पहनेंगे, जो कई राज खोलेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांद की 'चौखट' पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की कलाई पर बंधी होगी 'रहस्यमयी' घड़ी, NASA ने खोला इसके पीछे का राज!

NASA Moon Mission 2026: क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान पृथ्वी से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में होते है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? 50 साल से भी ज्यादा समय बाद एक बार फिर इंसान चंद्रमा की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार नासा का आर्टेमिस-II मिशन सिर्फ चांद के चक्कर लगाने तक ही सीमित नहीं है. 2 अप्रैल, 2026 को होने वाली इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग में 4 अंतरिक्ष यात्री अपने साथ एक ऐसा 'साइबर कवच' ले जाएंगे जो उनकी कलाई पर बंधा होगा और चुपचाप अपना काम करता रहेगा.

क्या है यह खास रिस्टबैंड?
आर्टेमिस-II मिशन के तहत चांद का चक्कर लगाने वाले रीड वाइसमैन, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैनसेन अपनी यात्रा के दौरान एक खास रिस्टबैंड मॉनिटर पहनेंगे. देखने में तो यह नार्मल स्मार्टवॉच के जैसे है लेकिन यह ARCHeR यानी आर्टेमिस रिसर्च फॉर क्रू हेल्थ एंड रेडिनेस रिसर्च का एक हिस्सा है. यह छोटा सा रिस्टबैंड अंतरिक्ष यात्रियों के तनाव, उनकी नींद के पैटर्न और यहां तक कि आपस में होने वाली बातचीत के व्यवहार को भी ट्रैक करेगा. अंतरिक्ष की तमाम चुनौतियों के बीच यह डिवाइस तय करेगी कि भविष्य में इंसान मंगल ग्रह तक का लंबा सफर तय करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितना तैयार है.

अंतरिक्ष में सेहत की निगरानी
ARCHeR का काम अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार और हेल्थ पर नजर रखना है. यह रिस्टबैंड कई तरह के डेटा रीयल-टाइम में इकट्ठा करेगा, जैसे-

Add Zee News as a Preferred Source

स्लीप साइकिल- जीरो गुरुत्वाकर्षण में नींद के पैटर्न को ट्रैक करना.

तनाव का लेवल-गहरे अंतरिक्ष के दबाव में शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है.

टीम वर्क-चालक दल के सदस्य आपस में और मिशन कंट्रोल के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं.

शारीरिक हलचल-पूरे 10 दिनों के मिशन के दौरान उनकी हर गतिविधि का रिकॉर्ड.

मंगल मिशन की तैयारी    
नासा की मनोवैज्ञानिक सुजैन बेल के मुताबिक यह रिसर्च भविष्य के मंगल मिशनों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा. पृथ्वी की निचली कक्षा के मुकाबले गहरे अंतरिक्ष कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं. वहां अलगाव और सीमित जगह में रहना दिमाग और शरीर पर गहरा असर डालता है.

ये भी पढे़ंः आज पृथ्वी की 'बगल' से निकलेगा एस्टरॉयड! बस जैसा आकार और हजारों मील प्रति घंटे की...

इस रिस्टबैंड से मिलने वाले डेटा की सहायता से वैज्ञानिक यह जान सकेंगे कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों में इंसानी परफॉरमेंस को कैसे ज्यादा बेहतर किया जा सकता है. जो न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य के लंबे मिशनों के लिए नई तकनीकों और प्रोटोकॉल को विकसित करने में भी मदद करेगा.

ये भी पढे़ंः आसमान से हुई थी 'सोने की बारिश'! सिर्फ एक सेकंड के धमाके ने बनाया अरबों टन Gold...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

NASA Moon Mission 2026

Trending news

संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
West Asia crisis
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
AIMIM
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
Gypsy King
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
canada
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
West Bengal Election 2026
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
Assam Elections 2026
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर! सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगेगा बड़ा झटका
Paparao Surrenders
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर! सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगेगा बड़ा झटका
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
ajit pawar plane crash
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत