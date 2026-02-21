Advertisement
6 मार्च को नासा रचेगा इतिहास... 6 लाख मील का सफर और 52 साल का इंतजार; चांद की ओर बढ़ेंगे चार जांबाज

6 मार्च को नासा रचेगा इतिहास... 6 लाख मील का सफर और 52 साल का इंतजार; चांद की ओर बढ़ेंगे चार जांबाज

Nasa artemis II moon mission: नासा 6 मार्च को आर्टेमिस II मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजने की तैयारी में है. यह पहला मानवयुक्त मिशन होगा जो 1972 के अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा के पास जाएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:55 AM IST
6 मार्च को नासा रचेगा इतिहास... 6 लाख मील का सफर और 52 साल का इंतजार; चांद की ओर बढ़ेंगे चार जांबाज

Nasa artemis II moon mission: नासा 6 मार्च को चंद्रमा की ओर चार अंतरिक्षयात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है. ये मिशन आर्टेमिस II के तहत होगा और इसे लेकर नासा काफी उत्साहित है. फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में नासा की बड़ी रॉकेट अब लॉन्च पैड पर तैयार है. इस रॉकेट की ऊंचाई 322 फीट है और इसे सफलतापूर्वक ईंधन भरने के बाद लॉन्च की संभावित डेट 6 मार्च तय की गई है.

तैयार है नासा
नासा की कार्यकारी निदेशक लॉरी ग्लेज ने कहा कि मिशन की तैयारी अब गंभीर हो गई है और सभी को उत्साहित होने का समय आ गया है. हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अभी कुछ काम बाकी हैं. लॉन्च पैड पर अंतिम तैयारियों और सुरक्षा जांच के लिए कई दिन की फ्लाइट रीडिनेस रिव्यू करनी होगी. ये सुनिश्चित करेगा कि मिशन का हर पहलू पूरी तरह से तैयार है और कोई खतरा नहीं है.

क्या है ये मिशन?
आर्टेमिस II मिशन में चार अंतरिक्षयात्री लगभग 6,00,000 मील की यात्रा करेंगे. इस मिशन में एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस पृथ्वी लौट आएंगे. यह मिशन खास है क्योंकि यह 1972 के अंतिम अपोलो मिशन के बाद मानव द्वारा चंद्रमा की ओर पहला यात्रा है. एस्ट्रोनॉट्स को इस यात्रा से पहले संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए लगभग दो सप्ताह का क्वारंटीन रखा गया है.

पहले से कर लिया है अभ्यास
पिछले परीक्षण में नासा ने रॉकेट में ईंधन भरने का अभ्यास किया था. उस दौरान लिक्विड हाइड्रोजन में रिसाव जैसी समस्याएं आई थी. हालांकि कुछ सील बदलने और अन्य कार्यों के बाद ये समस्याएं हल कर दी गई हैं. हालिया काउंटडाउन प्रैक्टिस भी सफल रहा है, हालांकि लॉन्च कंट्रोल सेंटर में ग्राउंड कम्युनिकेशन में थोड़ी बाधा आई थी, जिसे बैकअप का उपयोग कर संभाला गया था.

आर्टेमिस II के एस्ट्रोनॉट्स  में नासा के रीड विसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरमी हैंसन शामिल हैं. सभी अंतरिक्षयात्री मिशन के लिए काफी उत्साहित हैं और तैयारी के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों और यात्रा की रोमांचक संभावनाओं पर चर्चा की है. नासा अधिकारियों के मुताबिक, 6 मार्च के संभावित लॉन्च को लेकर सभी निगरानी और सुरक्षा तैयारी पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है.
