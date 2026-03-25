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Hindi Newsविज्ञानNASA का बड़ा फैसला: 1972 के बाद पहली बार चांद पर होगा 7 दिनों का खतरनाक स्टे! आखिर अंधेरे हिस्से में क्या खोजेंगे जांबाज?

NASA का बड़ा फैसला: 1972 के बाद पहली बार चांद पर होगा 7 दिनों का 'खतरनाक' स्टे! आखिर अंधेरे हिस्से में क्या खोजेंगे जांबाज?

NASA Artemis IV Mission: 50 सालों से भी ज्यादा लंबे समय के बाद इंसान एक बार फिर चांद की दहलीज पर दस्तक देने की योजना बना रहा है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA एक बार फिर अपने मिशन आर्टेमिस-IV के जरिए चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है. इस बार नासा का लक्ष्य सिर्फ चांद को छूकर लौटना नहीं, बल्कि वहां रुकने का है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:39 PM IST
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NASA का बड़ा फैसला: 1972 के बाद पहली बार चांद पर होगा 7 दिनों का 'खतरनाक' स्टे! आखिर अंधेरे हिस्से में क्या खोजेंगे जांबाज?

NASA Artemis IV Mission: रात के आसमान में चमकने वाला चांद, जहां 50 सालों से किसी इंसान के कदम नहीं पड़ें, वहां अब एक बार फिर से हलचल शुरू होने वाली है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन आर्टेमिस-IV को लेकर ऐसा खाका खींचा है जो विज्ञान की किताबों में लिखी कहानियों को बदलने वाला है. नाा का आर्टेमिस-IV मिशन सिर्फ चांद पर एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने की दिशा में पहला बड़ा कदम भी साबित हो सकता है. आखिर नासा ने इस बार क्या नई तैयारी की है और कैसे यह मिशन अपोलो युग से पूरी तरह से अलग होने वाला है, आइए जानते हैं

NASA अपने चांद मिशन आर्टेमिस के जरिए 50 सालों से भी ज्यादा समय के बाद चांद पर जाने की तैयारी में है. नासा ने हाल ही में आर्टेमिस-IV मिशन को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की है. यह मिशन न सिर्फ इंसान को चांद पर वापस ले जाएगा बल्कि वहां रुकने और काम करने के पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देगा.

1 हफ्ते तक चांद पर रहेंगे यात्री
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आर्टेमिस-IV मिशन कुल 21 दिनों का होगा. इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे, जिनमें से दो एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे. खास बात यह है कि ये एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऊबड़-खाबड़ वाले साउथ पोल पर लगभग एक सप्ताह तक रुकेंगे. नासा का यह मिशन साल 1972 के अपोलो मिशन की तुलना में बहुत बड़ी छलांग है, जहां अंतरिक्ष यात्री सिर्फ कुछ दिन रुक पाए थे. चांद के इस हिस्से में पानी की बर्फ होने की संभावना जताई जा रही है, जो भविष्य के चांद मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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NASA की रणनीति में बड़ा बदलाव
नासा ने अपनी योजना में कुछ बड़े बदलाव किए हैं.

आर्टेमिस-III अब केवल टेस्ट मिशन
अगले साल यानी 2027 के लिए निर्धारित आर्टेमिस-III अब सीधे चांद पर नहीं जाएगा. इसका इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा में प्रणालियों के परीक्षण के लिए किया जाएगा.

साल 2027 के बाद नासा ने हर साल कम से कम एक क्रूड लूनर लैंडिंग यानी इंसानों के साथ लैंडिंग करने का टारगेट रखा है.

नासा फिलहाल लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन के काम को रोककर सारा ध्यान चांद पर रहने लायक घर और पावर सिस्टम बनाने पर कर रही है.

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हर 6 महीने में चांद पर जाएंगे इंसान
नासा का मकसद अब सिर्फ चांद पर जाकर वापस आना नहीं है, बल्कि वहां रुकने की व्यवस्था करना है. एजेंसी अब कमर्शियल कंपनियों की सहायता से रीयूजेबल हार्डवेयर का इस्तेमाल बढ़ाएगी जिससे मिशन की लागत कम की जा सके और हर 6 महीने में चांद पर इंसानों को भेजा जा सके.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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