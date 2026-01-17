NASA Artemis: अंतरिक्ष यात्री चांद पर कैसे जाएंगे टॉयलेट? जानें नई वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक

Advertisement
NASA Moon Mission: कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन ने बताया कि आर्टेमिस II मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में साफ-सफाई और टॉयलेट का इस्तेमला कैसे करेंगे. उन्होंने बताया कि, चांद के सफर के लिए एक नया और आधुनिक टॉयलेट बनाया गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:51 PM IST
Science News: नासा एक बार फिर आर्टेमिस मिशन से चंद्रमा पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल नाम के छोटे यान में 10 दिन बिताएंगे. इसमें जगह इतनी कम है कि चारों एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही मिल-जुलकर रहना होगा. कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन ने हाल ही में उस मशीन को दिखाया है जिस पर वे स्पेस में टॉयलेट जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि, अंतरिक्ष में टॉयलेट का सिस्टम बहुत आधुनिक है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आधुनिक बनाया गया है. 

कैसा था पुराना सिस्टम?
1960 के दशक में जब इंसान पहली बार चांद पर गया था तो उस समय के अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस यान में कोई टॉयलेट नहीं था. उस समय यात्रियों को प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना पड़ता था जो बहुत ही बदबूदार था. 

क्या है वेस्ट मैनजमेंट की नई तकनीक?
इसे लेकर आज का समय बदल गया है. अब NASA ने यूनिवर्सल मैनेजमेंट सिस्टम नाम का बहुत ही एडवांस और आधुनिक अंतरिक्ष शौचालय बनाया है. इसे खास तौर पर स्पेस स्टेशन और चांद पर जाने वाले नए यान ओरियन के लिए डिजाइन किया गया है. यह नया सिस्टम साफ-सुथरा होने के साथ काफी आसान भी है. 

कैसे काम करता है नया सिस्टम?
हैनसेन ने बताया कि अंतरिक्ष में ग्रैविटी नहीं होती इसलिए वहां चीजें अपने आप नीचे नहीं गिरती जिस वजह से अंतरिक्ष में टॉयलेट में कचरे को नीचे खींचने के लिए पानी की जगह हवा के दबाव का इस्तेमाल किया जाता है. जब किसी अंतरिक्ष यात्री को टॉयलेट जाना होता है तो वे हवा में तैरते हुए उस खास हिस्से में पहुंचते हैं. वहां का सिस्टम हवा के जरिए मल (Solid Waste) को खींचकर शरीर से दूर करता है. 

लिक्विड वेस्ट के लिए क्या है इंतजाम?
लिक्वविड वेस्ट के लिए अंतरिक्ष में अलग इंतजाम होते हैं. इसके लिए वहां एक अलग नली या पाइप होती है जिसमें तरल कचरे (Liquid Waste) को जमा किया जाता है और दिन में कुछ बार यान से सीधे अंतरिक्ष के निर्वात (Space Vacuum) में छोड़ दिया जाता है. 

कैसे होता है ठोस कचरे का निपटारा?
इसे संभालने का तरीका काफी अलग है. इसे हवा के जरिए खींचकर एक खास डिब्बे के अंदर लगी प्लास्टिक की थैली में जमा किया जाता है. जब कोई अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल कर लेता है तो उसे हटाकर नया खाली डिब्बा लगा दिया जाता है. पूरे मिशन के दौरान ऐसे कई हिब्बों का इस्तेमाल होता है. इसे अंतरिक्ष में नहीं फेंका जाता, इन डिब्बों को पैक करके वापस लाया जाता है जिससे इसे सुरक्षित तरीके से खत्म किया जा सके. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

NASA Moon Mission

