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पृथ्वी पर ऐसा सूर्यास्त कभी नहीं देखा होगा... ISS से सामने आया अब तक का सबसे खूबसूरत 360-डिग्री व्यू!

NASA के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के क्युपोला मॉड्यूल से एक अद्भुत 360° वीडियो साझा किया है. जानिए इस 'विंडो टू अर्थ' की खासियत और अंतरिक्ष में जिंदगी के अनोखे अनुभव.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 27, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:23 AM IST
पृथ्वी पर ऐसा सूर्यास्त कभी नहीं देखा होगा... ISS से सामने आया अब तक का सबसे खूबसूरत 360-डिग्री व्यू!
Image Credit: एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला 360 डिग्री वीडियो शेयर किया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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