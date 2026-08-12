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क्या आपने कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा को एक साथ जगमगाते देखा है? अनिल मेनन ने दिखाया 'Moonlight Sonata' का नजारा

नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी, चंद्रमा और ओरियन तारामंडल का एक बेहद खूबसूरत टाइम-लैप्स वीडियो शेयर किया है. जानिए उन्होंने 15mm लेंस और ऑटो-ISO सेटिंग्स के जरिए अंतरिक्ष से इस 'मूनलाइट सोनाटा' नजारे को कैसे कैमरे में कैद किया.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 12, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:19 AM IST
क्या आपने कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा को एक साथ जगमगाते देखा है? अनिल मेनन ने दिखाया 'Moonlight Sonata' का नजारा
Image Credit: Anil Menon ने X पर वीडियो शेयर किया है.

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Mohit Chaturvedi

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मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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