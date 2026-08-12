क्या आपने कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा को एक साथ जगमगाते देखा है? अनिल मेनन ने दिखाया 'Moonlight Sonata' का नजारा

अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से हमारी पृथ्वी और चंद्रमा कैसे दिखाई देते हैं, यह हमेशा से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है. नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने हाल ही में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से एक ऐसा टाइम-लैप्स वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है. 10 अगस्त को एक्स (X) पर शेयर किए गए इस वीडियो में पृथ्वी और चंद्रमा अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक साथ जगमगाते नजर आ रहे हैं. अनिल मेनन ने इस जादुई फुटेज को 'मूनलाइट सोनाटा' का नाम दिया है. इस वीडियो में न केवल हमारी नीली दुनिया का खूबसूरत रूप दिख रहा है, बल्कि अंतरिक्ष की गतिशीलता का एक ऐसा नजारा भी कैद हुआ है जो इंसानी आंखों से सीधे देखना मुमकिन नहीं है.
अंतरिक्ष स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की तस्वीरें लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अनिल मेनन द्वारा शेयर किया गया टाइम-लैप्स बेहद खास है. इस वीडियो को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की एक छोटी सी खिड़की से शूट किया गया है. वीडियो में अंतरिक्ष के काले बैकग्राउंड के सामने हमारी नीली पृथ्वी बेहद शांत और भव्य दिखाई देती है. इसके ठीक पास में चंद्रमा अपनी सफेद चमक के साथ जगमगा रहा है. अनिल मेनन ने इस पूरे दृश्य की तुलना मशहूर क्लासिकल संगीत की धुन 'मूनलाइट सोनाटा' से की है, क्योंकि इसमें आकाशीय पिंडों की गति किसी सुरीले संगीत की तरह एक लय में बदलती हुई महसूस होती है.
Dragon window on Earth Moonlight Sonata. Orion’s rise at about 0:45 - speeds changed on Timelapse. 15mm Aperture priority and auto ISO from today. pic.twitter.com/vUZXKCtsSG
— Anil Menon (@astro_anil) August 10, 2026
इस टाइम-लैप्स वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसके 45वें सेकंड पर देखने को मिलती है. ठीक 45 सेकंड पर ओरियन (Orion) तारामंडल का उदय होता दिखाई देता है. अनिल मेनन ने बताया कि वीडियो की स्पीड को थोड़ा एडजस्ट किया गया है ताकि टाइम-लैप्स का भ्रम पैदा हो सके. इस स्पीड वेरिएशन की वजह से आकाशीय पिंडों की गति इतनी तेज दिखाई देती है, जिसे सामान्य इंसानी आंखें सीधे तौर पर नहीं देख सकतीं. यह फुटेज केवल पृथ्वी और चंद्रमा की एक स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि यह यह भी दर्शाती है कि स्पेसक्राफ्ट जैसे मूविंग प्लेटफॉर्म से ब्रह्मांड का नजारा हर पल कैसे बदलता है.
अंतरिक्ष में फोटोग्राफी करना जमीन पर फोटो खींचने जैसा आसान नहीं होता. अनिल मेनन ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने इस शानदार फुटेज को कैप्चर करने के लिए कौन सी कैमरा सेटिंग्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने इस शूटिंग के लिए 15mm के वाइड-एंगल लेंस का इस्तेमाल किया. कैमरे को ऑटो-ISO एपर्चर प्रायोरिटी मोड (Auto-ISO aperture priority mode) पर सेट किया गया था.
जब आप स्पेस से पृथ्वी या किसी चमकीले ग्रह की फोटो लेते हैं, तो एक्सपोजर का ध्यान रखना बेहद मुश्किल होता है. इसका कारण यह है कि विषय (जैसे पृथ्वी या चांद) की अत्यधिक चमक और अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे के बीच बहुत बड़ा अंतर (कंट्रास्ट) होता है. सही एक्सपोजर टाइमिंग के बिना या तो फोटो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी या फिर ब्लैक स्पेस में कुछ दिखाई ही नहीं देगा. अनिल मेनन की सटीक सेटिंग्स की वजह से दोनों आकाशीय पिंडों का संतुलन बेहतरीन बना रहा.
ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से सिर्फ पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, लेकिन अनिल मेनन के इस वीडियो में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही फ्रेम में एक साथ दिखाई दे रहे हैं. जब कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसका हर ऑर्बिटल पॉइंट एक नया व्यूइंग एंगल देता है. इससे अंतरिक्ष यात्रियों को बदलते हुए दृश्यों को कैद करने का मौका मिलता है. अनिल मेनन इससे पहले भी अंतरिक्ष से तारों और पृथ्वी के कई खूबसूरत वीडियो और फोटो शेयर कर चुके हैं, लेकिन ड्रैगन कैप्सूल से लिया गया यह लेटेस्ट टाइम-लैप्स अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बन गया है.