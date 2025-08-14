अंतरिक्ष में दिखा बिजली का बड़ा खंभा...धरती की तरफ स्पेस से बन रहा था पुल, NASA ने शेयर की तस्वीर
अंतरिक्ष में दिखा बिजली का बड़ा खंभा...धरती की तरफ स्पेस से बन रहा था पुल, NASA ने शेयर की तस्वीर

Science News in Hindi: गिगेंटीक जेट्स(Gigantic Jets)बहुत कम देखने को मिलते हैं. ये अक्सर हवाई जहाज यात्रियों को गलती से दिख जाते हैं या फिर जमीन पर कैमरों में कैद हो जाते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:03 PM IST
Gigantic Jets from Space: NASA के अंतरिक्ष यात्री निकोल एयर्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन(ISS)से 3 जुलाई को एक दुर्लभ तस्वीर ली थी. इसमें धरती की तरफ आते हुए एक बड़ा रोशनी का खंभा दिखाई दिया. हालांकि पहले इसे स्प्राइट समझा गया लेकिन बाद में पता चला कि यह क्षणिक चमकदार घटना(TLE)का एक टाइप है. यह एक शक्तिशाली बिजली का झटका है जो तूफानों के ऊपर होता है. NASA के स्प्रिटैकुलर प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. बर्कू कोसर ने इस तस्वीर की तारीफ करते हुए इसे "स्प्रिटाकुलर क्षण" कहा. 

क्या होते हैं विशाल जेट्स?
विशाल जेट्स या Gigantic Jets बिजली के तेज विस्फोट होते हैं. ये तूफानों के ऊपर से निकलते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं. ये 20 किमी की ऊंचाई पर स्थित बादल और 100 किमी की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल के बीच बिजली का पुल बनाते हैं. यह तब होता है जब तूफान के ऊपर बहुत ज्यादा हलचल होती है.

यह भी पढें: Google-NASA का बड़ा कदम...अब ISS पर AI डॉक्टर करेगा अंतरिक्ष यात्रियों का इलाज, अब 24/7 देखभाल

कैसे ली गई तस्वीर?
आमतौर पर ये जेट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. ये अक्सर हवाई जहाज में बैठे यात्रियों को गलती से दिख जाते हैं या फिर जमीन पर लगे उन कैमरों में कैद हो जाते हैं जिनका असल फोकस किसी और चीज पर होता है. ISS पर अंतरिक्ष यात्री निकोल एयर्स ने अंतरिक्ष से इस दुर्लभ घटना को देखा और इसकी तस्वीर ली.

क्यों ली जाती हैं ये तस्वीरें?
डॉ.कोसर की स्प्रिटैक्युलर प्रोजेक्ट दुनिया भर के लोगों और फोटोग्राफरों को स्प्राइट्स, जेट्स और इस तरह की दूसरी घटनाओं की तस्वीरें लेने के लिए कहती है. इससे वैज्ञानिकों को इन दुर्लभ घटनाओं को समझने में मदद मिलती है. एयर्स ने जो तस्वीर ली है वह हमें हमारे ग्रह पर तूफानों के ऊपर होने वाली अद्भुत और रोमांचक बिजली की एक्टिविटीज को समझने का नया मौका देती है.

;