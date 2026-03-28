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Hindi Newsविज्ञानमून मिशन से पहले NASA के उड़े होश! क्यों अंतरिक्ष में अचानक बिगड़ी एस्ट्रोनॉट की तबीयत? रहस्यमयी बीमारी ने बढ़ाई Artemis-2 की टेंशन

मून मिशन से पहले NASA के उड़े होश! क्यों अंतरिक्ष में अचानक बिगड़ी एस्ट्रोनॉट की तबीयत? रहस्यमयी बीमारी ने बढ़ाई Artemis-2 की टेंशन

The Mystery Medical Episode: NASA के एस्ट्रोनॉट माइक फिंके (Mike Fincke) के साथ अंतरिक्ष में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मिशन के दौरान अचानक उनकी बोलने की शक्ति चली गई, जिसके बाद नासा को आनन-फानन में उन्हें धरती पर वापस बुलाना पड़ा. यह नासा के आर्टेमिस 2 (Artemis 2) जैसे बड़े मून मिशन के लिए खतरे की घंटी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:44 PM IST
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मून मिशन से पहले NASA के उड़े होश! क्यों अंतरिक्ष में अचानक बिगड़ी एस्ट्रोनॉट की तबीयत? रहस्यमयी बीमारी ने बढ़ाई Artemis-2 की टेंशन

The Mystery Medical Episode: इंसान चांद पर बस्तियां बसाने का सपना देख रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में कब किसके साथ क्या हो जाए, यह अभी विज्ञान से बहुत दूर है. यहां पलक झपकते ही इंसान लाचार हो सकता है. मून मिशन से पहले नासा (NASA) के दिग्गज अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके के साथ आईएसएस (ISS) पर एक ऐसी ही डरावनी घटना घटी. मिशन के दौरान अचानक फिंके न तो कुछ बोल पा रहे थे और न ही दूसरों की बात समझ पा रहे थे. इस न्यूरोलॉजिकल अटैक ने नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, जिसके बाद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें समय से पहले धरती पर लैंड कराया गया. इस मेडिकल एपिसोड ने NASA के सिक्योरिटी दावों की पोल खोल दी है और आर्टेमिस 2 (Artemis 2) जैसे बड़े मून मिशनों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

क्या हुआ था उस खौफनाक पल में?

वैज्ञानिकों के अनुसार, माइक फिंके पूरी तरह फिट थे, लेकिन अचानक उनके मस्तिष्क ने शरीर के साथ तालमेल खो दिया. इसके बाद फिंके शब्दों को पहचानने और बोलने में पूरी तरह असमर्थ हो गए. वैज्ञानिक इसे मेडिकल भाषा में Aphasia के लक्षण मानते हैं. चूंकि अंतरिक्ष में जटिल न्यूरोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा नहीं है, इसलिए नासा ने खतरे को देखते हुए उन्हें तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया.

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क्यों जाम हो गया दिमाग?

इस घटना ने अंतरिक्ष यात्रा के उन खतरों को उजागर किया है, जिनसे वैज्ञानिक अभी भी अनजान हैं. इस घटना को एक तरह का कॉस्मिक रेडिएशन माना जा रहा है, जिसमें अंतरिक्ष में मौजूद खतरनाक किरणें सीधे मस्तिष्क की कोशिकाओं (Neurons) को नुकसान पहुंचाती हैं. जीरो ग्रेविटी में शरीर का खून और तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ने लगते हैं. इससे दिमाग पर भारी दबाव (Intracranial Pressure) बढ़ता है, जो बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर होने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी कभी-कभी ब्रेन फॉग या अस्थायी अपंगता का कारण बन सकता है.

आर्टेमिस मिशन के लिए खतरे की घंटी!

नासा अगले कुछ सालों में इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन माइक फिंके की इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है. चूंकि ISS से तो कुछ घंटों में धरती पर लौटा जा सकता है, लेकिन चांद से लौटने में 3 दिन और मंगल से लौटने में महीने लगते हैं. ऐसे में अगर चांद की सतह पर किसी को ऐसा अटैक आता है, तो वहां कोई इमरजेंसी मेडिकल टीम नहीं होगी.

कैसी है अब माइक फिंके की हालत?

धरती पर लौटने के बाद माइक फिंके की हालत में सुधार है और एक्सपर्ट्स उनकी पूरी जांच कर रहे हैं. नासा अब इस डेटा का इस्तेमाल आने वाले समय के एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस मेडिसिन और नए सिक्योरिटी उपकरण बनाने में करेगा. माइक फिंके के साथ हुई यह घटना एक चेतावनी है कि अंतरिक्ष केवल रॉकेट और टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी शरीर की सबसे कठिन परीक्षा है. ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है.

नासा का अगला कदम?

इस घटना के बाद नासा अब अपने मेडिकल किट को अपग्रेड कर रहा है. अब स्पेसक्राफ्ट में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट के लक्षणों को देखकर खुद ही दवाइयां और इलाज सुझा सकें. नासा ऐसे छोटे और हल्के अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक टूल भी बना रहा है, जिन्हें चांद की सतह पर ले जाया जा सके.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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