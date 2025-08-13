NASA ने अंतरिक्ष से ली गंगा की तस्वीर...हैरतअंगेज नजारा देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

NASA Astronaut Click Ganga Delta Photos: पेटिट ने सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें दुनिया का सबसे बड़ी नदी डेल्टा साफ देखा जा सकता है. यह पूरा डेल्टा पूर्वी भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है. इसे गंगा-ब्रह्मापुत्र, बंगाल डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं. यह पूरा Delta Area 1,00,000 वर्ग किमी से भी बड़ा है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है. पेटिट ने इन तस्वीरों को खींचने के लिए खास तरीका(Near-infrared photography)का इस्तेमाल किया है. इससे हरी-भरी वनस्पतियां और नदियां साफ दिखाई दे रही हैं.

कितना अहम है ये क्षेत्र?

यह पूरा इलाका लाखों लोगों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस जगह की मिट्टी खेती के लिए बहुत ही अच्छी है और यहां कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. साथ ही इस जगह पर UNESCO द्वारा घोषित मैंग्रोव के जंगल भी पाए जाते हैं. साथ ही यह क्षेत्र अपनी बड़ी नदियों और हर साल आने वाली बाढ़ के लिए जाना जाता है. मैंग्रोव वन समुद्री जीवन के लिए बहुत अहम होते हैं.

क्या होता है मैंग्रोव जंगल?

मैंग्रोव वन एक खास तरह के जंगल होते हैं जो गर्म इलाकों में समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं. इन जंगलों में ऐसे पौधे होते हैं जो खारे पानी में भी आसानी से उग सकते हैं. ये जंगल उस जगह पर बनते हैं जहां समुद्र और जमीन आपस में मिलते हों. ये वन समुद्र के किनारों को बचाने, कई तरह के जीव-जंतुओं का घर और हवा से कार्बन डाइऑक्साड को कम करने में मदद करते हैं.

क्या है तस्वीर के मायने?

तस्वीर शेयर करने वाले जॉन पेटिट ने कहा, यह तस्वीर भारत और बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन(ISS)से ली गई है. आगे पेटिट ने कहा कि, यह तस्वीर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. इस तरह की तकनीक से वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि धरती पर पेड़-पौधे कितने सुरक्षित है, पानी कहां-कहां पहुंचा है और जमीन में क्या बदलाव हो रहे हैं.

तस्वीर देख लोगों ने क्या कहा?

पेटिट की ली गई इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. लोग इस तस्वीर की तकनीक और खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे हैं. साथ ही ये तस्वीर एशिया के बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन को समझने में भी मदद करेगी. यह तस्वीर दिखाती है कि साइंस कितना मजबूत है और हमारी धरती कितनी खूबसूरत. साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि विज्ञान और प्रकृति दोनों मिलकर कमाल के नजारे दिखा सकते हैं.