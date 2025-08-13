NASA ने अंतरिक्ष से ली गंगा की तस्वीर...हैरतअंगेज नजारा देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें
Advertisement
trendingNow12878417
Hindi Newsविज्ञान

NASA ने अंतरिक्ष से ली गंगा की तस्वीर...हैरतअंगेज नजारा देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

Ganga River Delta: NASA के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अपने एक्सपीडिशन 73(Expedition)मिशन के दौरान अंतरिक्ष से ली गई गंगा नदी डेल्टा की एक शानदार तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर उन्होंने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन(ISS)से खींची थी जिसमें गंगा नदी डेल्टा का बेहद अद्भुत नजारा दिख रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA ने अंतरिक्ष से ली गंगा की तस्वीर...हैरतअंगेज नजारा देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

NASA Astronaut Click Ganga Delta Photos: पेटिट ने सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें दुनिया का सबसे बड़ी नदी डेल्टा साफ देखा जा सकता है. यह पूरा डेल्टा पूर्वी भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है. इसे गंगा-ब्रह्मापुत्र, बंगाल डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं. यह पूरा Delta Area 1,00,000 वर्ग किमी से भी बड़ा है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है. पेटिट ने इन तस्वीरों को खींचने के लिए खास तरीका(Near-infrared photography)का इस्तेमाल किया है. इससे हरी-भरी वनस्पतियां और नदियां साफ दिखाई दे रही हैं. 

कितना अहम है ये क्षेत्र?
यह पूरा इलाका लाखों लोगों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस जगह की मिट्टी खेती के लिए बहुत ही अच्छी है और यहां कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. साथ ही इस जगह पर UNESCO द्वारा घोषित मैंग्रोव के जंगल भी पाए जाते हैं. साथ ही यह क्षेत्र अपनी बड़ी नदियों और हर साल आने वाली बाढ़ के लिए जाना जाता है. मैंग्रोव वन समुद्री जीवन के लिए बहुत अहम होते हैं. 

क्या होता है मैंग्रोव जंगल?
मैंग्रोव वन एक खास तरह के जंगल होते हैं जो गर्म इलाकों में समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं. इन जंगलों में ऐसे पौधे होते हैं जो खारे पानी में भी आसानी से उग सकते हैं. ये जंगल उस जगह पर बनते हैं जहां समुद्र और जमीन आपस में मिलते हों. ये वन समुद्र के किनारों को बचाने, कई तरह के जीव-जंतुओं का घर और हवा से कार्बन डाइऑक्साड को कम करने में मदद करते हैं. 

क्या है तस्वीर के मायने?
तस्वीर शेयर करने वाले जॉन पेटिट ने कहा, यह तस्वीर भारत और बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन(ISS)से ली गई है. आगे पेटिट ने कहा कि, यह तस्वीर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. इस तरह की तकनीक से वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि धरती पर पेड़-पौधे कितने सुरक्षित है, पानी कहां-कहां पहुंचा है और जमीन में क्या बदलाव हो रहे हैं.

तस्वीर देख लोगों ने क्या कहा?
पेटिट की ली गई इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. लोग इस तस्वीर की तकनीक और खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे हैं. साथ ही ये तस्वीर एशिया के बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन को समझने में भी मदद करेगी. यह तस्वीर दिखाती है कि साइंस कितना मजबूत है और हमारी धरती कितनी खूबसूरत. साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि विज्ञान और प्रकृति दोनों मिलकर कमाल के नजारे दिखा सकते हैं.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ganga from spaceNASA images

Trending news

'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
;