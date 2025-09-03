Watch: NASA के एस्ट्रोनॉट ने शेयर किया अंतरिक्ष से 'लॉल ऑरोरा' का वीडियो, देखिए ये अद्भुत नजारा

Science News in Hindi: NASA के एक एस्ट्रोनॉट ने धरती के ऊपर चमकती हुई बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत Red Aurora का एक वीडियो शेयर किया है. आपको बता दें कि ऑरोर एक प्राकृतिक रोशनी है जो तब बनती है जब सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के वायुमंडल से टकराते हैं. उन्हें उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ज्योति(ऑरोरा बोरेलिस)और साउथ पोल पर दक्षिणी ज्योति(ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस)कहते हैं. एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि इतने बड़े और चमकीले लाल ऑरोरा बहुत कम दिखते हैं. ISS पर 6 महीने के मिशन के दौरान ये सिर्फ 2-3 बार ही दिखते हैं.

कब बनते हैं ऑरोरा?

ऑरोरा या नॉर्थर्न लाइट्स तब बनते हैं जब सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल(जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन)धरती के चुंबकीय क्षेत्र(Magnetic Filed)से टकराते हैं. यह चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को धरती के उत्तरी ध्रुव(North Pole)और दक्षिणी ध्रुवों(South Pole)की ओर मोड़ देता है.

ये क्या होते हैं?

ये कण या पार्टिकल्स वायुमंडल में मौजूद परमाणुओं(Atoms)से टकराते हैं तो वे चार्ज्ड होकर चमकने लगते हैं जिससमें हमें ऑरोरा रोशनी दिखाई देती है. NASA के मुताबिक, ऑरोरा धरती के वायुमंडल की ऊपरी परत में बनते हैं और वे अक्सर सूरज पर होने वाली गतिविधियों से जुड़े होते हैं.

नासा का क्या कहना है?

NASA के मुताबिक, सूरज पर जब Coronal Mass Ejection नाम का विस्फोट होता है तो सूर्ये से चार्ज्ड पार्टिकल निकलते हैं. ये कण बहुत तेजी से पूरे सौर मंडल में घूमते रहते हैं. हालांकि ऑरोरा कई रंगों में दिखाई दे सकते हैं जैसे हरा, लाल, नीला और बैंगनी. इसका रंग कणों की ऊर्जा और वायुमंल की स्थिति पर निर्भर करता है.