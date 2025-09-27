अंतरिक्ष से दिखी Amazon नदी की 'नसें'! NASA के एस्ट्रोनॉट ने शेयर की तस्वीर, वैज्ञानिक बोले ये तो...

Astronaut Shared Amazon Photos: अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने फिर से अपने कैमरे की मदद से धरती की नई तस्वीर ली है. इस बार उन्होंने अंतरिक्ष से अमेजन नदी बेसिन का बहुत ही सुंदर नजारा कैमरे में कैद किया है. अपने मिशन के दौरान पेटिट ने दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली की फोटो खींची. सूर्य की रोशनी जब नदी की सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वह चमकती है. पेटिट ने बताया कि, इससे चमकते हुए फ्रैक्टल पैटर्न बन रहे थे जो पूरे वर्षावन के इलाके में फैले हुए थे.

तस्वीर में क्या दिखाई दिया?

धरती की कक्षा से ली गई इस तस्वीर में अमेजन नदी एक जीवित जीव की तरह दिखाई देती है. इसकी सहायक नदियों को बड़ा नेटवर्क बाढ़ के मैदान में दूर तक फैली नसों जैसा दिखाई दे रहा है. मुख्य नदी सर्पीली चाल से अटलांटिक महासागर की ओर बहती है. इसके साथ घुमावदार छोटे नाले, ऑक्सबो झीलें और बाढ़ के मैदान की झीलें हैं जो इस काले-सफेद तस्वीर में चमक रही है.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी धरती की सारी ऑक्सीजन! NASA की चेतावनी- 'शुरू हो गई इंसानों की उलटी गिनती'

Add Zee News as a Preferred Source

तस्वीर में ऐसा क्यों दिख रहा है?

सूरज के रोशनी की वजह से ये पानी के रास्ते एक सुंदर प्राकृतिक नक्शे जैसे लगते हैं. इससे पता चलता है कि यह नदी प्रणाली कितनी चौड़ी और जटिल है. यह प्रणाली धरती से सबसे ज्यादा जैव विविधता(Biodiversity)वाले इकोसिस्टम में से एक को सहारा देती है. अंतरिक्ष से अमेजन का आकार आसानी से देखा जा सकता है जिससे बाढ़ के मैदान उत्तरी दक्षिण अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं.

यह भी पढ़ें: बाप रे! एक ही जगह 28,000 बार भूकंप कैसे आया? वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया रहस्य

ऐसी तस्वीरों से क्या फायदा होता है?

वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी तस्वीरें सुंदर तो होती ही हैं पर साथ ही विज्ञान के लिहाज से भी जरूरी है. अंतरिक्ष से मिलने वाली ये जानकारी वैज्ञानिकों को नदियों के व्यवहार को समझने में मदद करती हैं जैसे कि, बाढ़ के दौरान पानी के रास्ते कैसे बदलते हैं या ज्यादा बारिश होने पर छोटी नदियां पानी को दोबारा कैसे बांटती हैं. इन तस्वीरों से मिट्टी के बहाव, बाढ़ के मैदानों की सीमा को जानने में मदद मिलती है.