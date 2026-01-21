नाम है सुनीता... हमारे हौसलों को उड़ान देने के लिए शुक्रिया, आप कभी रिटायर नहीं होंगी

Advertisement
सुनीता विलियम्स रिटायर... यह खबर पढ़ी तो लगा कि क्या सुनीता कभी रिटायर हो सकती हैं? लीजेंड रिटायर नहीं होते. वह तो हर भारतीय, हर धरतीवासी के दिल में उम्मीद बनकर धड़क रही हैं, प्रेरणा बनकर बिखर रही हैं, रग-रग में हौसला बनकर बह रही हैं. सुनीता हममें से एक हैं. भारतीयों के लिए यह एहसास ही वो ताकत बनेगा जो आगे कई शुभांशु शुक्ला तैयार करेगा. शुक्रिया सुनीता. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:58 PM IST
सुनीता... भारतीयों ने बस इतना ही सुना था या सुनने की कोशिश की. आगे नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है. लोगों को अपना सा लगा. पता चला यह तो भारत की बेटी है. बिना बोले, बिना ज्यादा सोचे भारत के गांव-गांव में बेटियों ने सुनीता को रोल मॉडल बना लिया. वे स्पेस के सपने बुनने लगीं. वे भी स्पेस साइंस पढ़ सकती हैं. जब सुनीता स्पेस में जा सकती हैं तो विनीता, सीता, गीता, मीता, रागिनी, अर्चना और ऐसी लाखों-करोड़ों बेटियां क्यों नहीं? जब से सुनीता के रिटायरमेंट की खबर आई है पूरा भारत उनके करियर को याद कर रहा है. वो नाम जो अपने आप में प्रेरणा बन चुका है. जब वो कहती हैं कि भारत आना तो घर वापसी जैसा लगता है तो 140 करोड़ देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है. शुक्रिया, सुनीता इस गर्व के पल का अहसास कराने के लिए. आपने भारत के युवाओं को वो प्रेरणा दी है जो आने वाले दशकों में कई शुभांशु शुक्ला बनने की ललक पैदा करेगा. 

अगर आपने तारों की दुनिया में घूमने वाली सुनीता विलियम्स का वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो देखिए. कुछ घंटे पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो सबसे पहले जो काम करते हैं. उनमें से एक यह है कि हम सब अपना घर ढूंढना चाहते हैं. जैसे हमारा अपना घर- मैं मैसाचुसेट्स में पली-बढ़ी हूं. मेरे पिता भारत से हैं. मेरी मां स्लोवेनिया से हैं. जाहिर तौर पर मैं इन जगहों को अपना घर मानती हूं... मेरे जानने वाले हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा, हर वो चीज जिसे हम जानते हैं, सब वहीं हैं. 

आगे वह कहती हैं कि स्पेस में जाने पर एहसास होता है कि हम सब अपने सोलर सिस्टम में एक छोटी सी जगह में हैं. यह हमारे बीच किसी भी तरह के मतभेदों के बारे में हमारी सोच को बदल देता है. यह महसूस कराता है कि हम सब एक हैं और हम सभी को शायद थोड़ा और करीब आकर मिलकर काम करना चाहिए. भारत की बेटी असल में भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम' को ही सामने रख रही है. 

कल्पना के बाद सहमे लोगों को सुनीता से हौसला

दरअसल, कल्पना चावला ने भारतीयों की जिस 'कल्पना' को हकीकत में बदलकर ऊर्जा दी थी, उसे सुनीता के स्पेसवॉक ने पोषण दिया. आज भारत के युवा भी कल्पना और सुनीता बनने के सपने देख रहे हैं. आज की जेन ज़ी ने शायद पढ़ा होगा कि 2003 में एक रोज धरती पर लौटते समय कोलंबिया स्पेस शटल टूटकर नष्ट हो गया था. उस शटल में भारतीय अंतरिक्षयात्री कल्पना चावला भी थीं. उसके बाद युवाओं में एक डर बैठ गया. वो डर फिर से जिंदा हुआ जब खबर आई कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता फंस गई हैं. तब वह 9 महीने बाद धरती पर लौटीं जबकि केवल एक हफ्ते के लिए गई थीं. सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी. उनके इसी हौसले ने भारतीयों को प्रेरित किया. 

कल्पना नहीं रही तो सुनीता घर आने लगीं

हां, दिवंगत एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की मां संयोगिता चावला (90) से सुनीता ने कुछ घंटे पहले दिल्ली में मुलाकात की. संयोगिता ने बताया कि जब हादसा हुआ था तब सुनीता तीन महीने हमारे साथ रही थीं. सुबह 10 बजे आ जाती थीं और रात में 10 बजे वह कल्पना के घर से जाती थीं. कल्पना को सुनीता अपना रोल मॉडल मानती रही हैं. 

नासा एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर 27 दिसंबर 2025 को सुनीता विलियम्स रिटायर हो गईं लेकिन हमारे दिलों में उन्होंने कभी न टूटने वाला हौसला दिया है. नासा चांद पर जा रहा है, भारत भी जाएगा, हम और भी आगे जाएंगे, ये उड़ान हमें कल्पना और सुनीता से ही तो मिली है. भारत की यह बेटी 608 दिन स्पेस में रही जो रिकॉर्ड है. हम जब भी आसमान की तरफ देखेंगे तो स्पेस स्टेशन का जिक्र कर यह जरूर याद करेंगे कभी हमारी सुनीता का वहां घर था. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

