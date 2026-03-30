चांद पर 'डिलीवरी' के लिए NASA ने दिया बड़ा ठेका! आर्टेमिस मिशन से पहले पहुंचेंगे ये 5 जासूसी उपकरण; जानें क्या है पूरा प्लान

NASA Artemis mission: जैसे हम घर बैठे मोबाइल से सामान ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय उसे हमारे दरवाजे तक पहुंचा देता है, ठीक वैसा ही कुछ अब चांद के साथ होने जा रहा है. नासा (NASA) ने अपने आर्टेमिस (Artemis) मिशन को रफ्तार देने के लिए निजी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है. हाल ही में नासा ने इन्ट्यूटिव मशीन्स (Intuitive Machines) जैसी कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिससे वे डिलीवरी पार्टनर बनकर नासा के वैज्ञानिक उपकरणों (Payloads) को चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) तक पहुंचा सकें.

क्या है यह 'पेलोड' और CLPS प्रोग्राम?

नासा का CLPS (Commercial Lunar Payload Services) एक ऐसा प्रोग्राम है, जिसमें नासा खुद रॉकेट या लैंडर नहीं बनाता, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की सर्विसेज किराए पर लेता है. नासा ने मार्च के आखिरी हफ्ते में नए पेलोड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा की है. 'CX-2' टास्क ऑर्डर के तहत इन कंपनियों को चांद पर लूनर टेरेन व्हीकल (LTV) यानी एस्ट्रोनॉट्स के चलाने वाली 'गाड़ी' और अन्य भारी मशीनें पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है.

पहले तैयारी, फिर मिशन

अंतरिक्ष मिशन अब पहले जैसे नहीं रहे, जहां सीधे बड़ा कदम उठाया जाए. अब हर चीज को क्रमवार किया जा रहा है. नासा ने तय किया है कि चांद पर जाने से पहले वहां की पूरी स्थिति को करीब से समझा जाए. इसके लिए खास मशीनें और रोवर भेजे जाएंगे, जो हर छोटी-बड़ी जानकारी जुटाएंगे.

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किसे मिला यह जिम्मा

इस काम के लिए एक निजी स्पेस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है. वही इन उपकरणों को चांद तक पहुंचाएगी और वहां उतारेगी. यह दिखाता है कि अब अंतरिक्ष मिशन सिर्फ सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निजी कंपनियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं.

क्या-क्या जाएगा चांद पर

इस मिशन में कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे. जिसमें कुछ उपकरण चांद की सतह की तस्वीरें लेंगे, ताकि लैंडिंग के दौरान उठने वाली धूल और उसके असर को समझा जा सके. कुछ सेंसर जमीन के अंदर की जानकारी निकालेंगे, जैसे वहां कौन से तत्व मौजूद हैं और मिट्टी कितनी मजबूत है. इसके अलावा ऐसे उपकरण भी होंगे, जो पानी या बर्फ के संकेत खोजने की कोशिश करेंगे.

रोवर करेगा असली काम

इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा छोटा रोवर होगा, जो चांद की जमीन पर घूमेगा. यह रोवर अलग-अलग जगह जाकर मिट्टी की जांच करेगा और बताएगा कि कहां रहना आसान हो सकता है और कहां मुश्किल. यही जानकारी आगे इंसानों के लिए सुरक्षित जगह चुनने में काम आएगी.

दक्षिणी ध्रुव क्यों है खास

नासा की नजर खास तौर पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है. क्योंकि इस इलाके में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है. ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है. अगर यह सच साबित होता है, तो यह आने वाले मिशनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि पानी सीधे तौर पर पीने, सांस लेने और ईंधन बनाने की सुविधा से जुड़ा हुआ है. चांद पर रहना आसान नहीं है. वहां हवा नहीं है, तापमान बहुत ज्यादा बदलता है और जमीन भी अलग तरह की है. ऐसे में अगर पहले से जानकारी मिल जाए, तो वहां रहने के लिए सही जगह चुनना आसान हो जाता है. यही वजह है कि इस मिशन को इंसानों से पहले भेजा जा रहा है.

निजी कंपनियों की बढ़ती ताकत

इस मिशन से एक और बात साफ है कि अब अंतरिक्ष की दुनिया तेजी से बदल रही है. नासा अब अकेले काम नहीं कर रहा, बल्कि कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है. इससे काम तेज भी होता है और खर्च भी कम आता है. यह मिशन सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है. आने वाले समय में कोशिश है कि इंसान चांद पर लंबे समय तक रह सके. वहां छोटे-छोटे बेस बनाए जा सकें, जहां से आगे के मिशन शुरू हों.

मंगल की राह भी यहीं से

चांद पर होने वाले ये प्रयोग सिर्फ चांद तक सीमित नहीं हैं. दरअसल, वैज्ञानिक इसे आगे मंगल जैसे बड़े मिशनों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं. ऐसे में जो कुछ चांद पर सीखा जाएगा, वही आगे और दूर तक जाने में काम आएगा. नासा की यह नई रणनीति साफ बताती है कि अब अंतरिक्ष में हर कदम सोच-समझकर रखा जा रहा है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले समय में चांद पर इंसान का रहना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकता है.

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