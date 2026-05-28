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Hindi Newsविज्ञानक्या आपने देखी चांद पर चलने वाली दमदार कार? NASA ने खर्च किए ₹1,800 करोड़! खूबियां जानकर हो जाएंगे हैरान

क्या आपने देखी चांद पर चलने वाली दमदार कार? NASA ने खर्च किए ₹1,800 करोड़! खूबियां जानकर हो जाएंगे हैरान

NASA Moon Mission: चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए नासा ने एक और कदम बढ़ा दिया है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने अपने मून बेस मिशन के तहत ऐसी खास मून कार तैयार कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर सफर करने में मदद करेगी. कैलिफोर्निया की कंपनी Astrolab इस कार को तैयार कर रही है, इसे साल 2028 तक चांद पर भेजने की योजना है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 28, 2026, 10:35 AM IST
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क्या आपने देखी चांद पर चलने वाली दमदार कार? NASA ने खर्च किए ₹1,800 करोड़! खूबियां जानकर हो जाएंगे हैरान

NASA Moon Mission: क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब इंसान चांद पर रहने के लिए जाएगा, तो वहां एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किस गाड़ी का इस्तेमाल करेगा? क्या चांद पर भी हमारी धरती की तरह कारें चल सकेंगी? सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लगने वाला बहुत ही जल्द हकीकत बनने जा रहा है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने चांद पर इंसानों के बस्ती यानी मून बेस बसाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरी दुनिया के टेक और स्पेस लवर्स को हैरान कर दिया है.

नासा अपने मून बेस प्लान को लेकर तैयारियां कर रहा है. नासा मून बेस का इस्तेमाल सिर्फ चांद पर रहने के लिए नहीं, बल्कि साइंस रिसर्च और भविष्य के मंगल मिशन की तैयारियों के लिए किया जाएगा.

इंसान जब चांद पर रहने के लिए जाएगा, तो चांद की मुश्किल सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने, भारी टूल और सैंपल ले जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत होगी. इसके लिए NASA ने अपने लूनर टेरेन व्हीकल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत कैलिफोर्निया की कंपनी Astrolab को चुना है. NASA ने इस काम के लिए कंपनी को 219 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का टास्क ऑर्डर दिया है. यह खास गाड़ी जिसे CLV-1 (Crewed Lunar Vehicle-1) नाम दिया गया है, साल 2028 तक चांद पर भेजी जा सकती है. बता दें कि 27 मई को ही नासा ने लगभग 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8300 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है.

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FLEX रोवर से बनी अंतरिक्ष यात्रियों की कार

कंपनी Astrolab ने शुरुआत में ही FLEX रोवर नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जिसका काम सामान और भारी कार्गो ढोना था. लेकिन NASA की जरूरतों को देखते हुए कंपनी ने इसके डिजाइन में बड़ा बदलाव किया और CLV-1 तैयार किया. यह नया व्हीकल खास तौर पर दो अंतरिक्ष यात्रियों और उनके जरूरी उपकरणों को आसानी से ले जाने के लिए तैयार की गई है.

क्या है इस मून कार की खासियतें?

ओपन-फ्रेम डिजाइन
इसका कॉम्पैक्ट और खुला हुआ डिजाइन ऐसा है कि भारी-भरकम स्पेससूट पहने अंतरिक्ष यात्री भी इस पर आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं.

कभी पंक्चर न होने वाले एयरलेस टायर
Venturi Space कंपनी के साथ मिलकर इसके लिए खास एयरलेस यानी बिना हवा वाले टायर बनाए गए हैं, जो चांद की रेतीली, पथरीली और ढलान वाली सतह पर मजबूत ग्रिप देंगे.

एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलने की क्षमता
चांद पर तापमान में बड़ा अंतर रहता है. इससे निपटने के लिए गाड़ी में एडवांस बैटरी और पावर सिस्टम लगाया गया है.

(ये भी पढ़ेंः  Monsoon Update: समय से पहले आने वाला मानसून कहां अटक गया? मौसम विभाग ने बताया कारण)

स्पीड
यह गाड़ी समतल जमीन पर 9 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकती है और खतरनाक गड्ढों व ढलानों पर भी आसानी से चढ़ सकती है.

इस मिशन को पूरा करने के लिए Astrolab के साथ Interlune और Odyssey Space Research जैसी कंपनियां भी प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जो नेविगेशन और मिशन ऑपरेशन्स संभालेंगी. NASA ने रिस्क कम करने और टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए दो अलग-अलग कंपनियों को चुना है. CLV-1 का चांद पर पहुंचना, मून बेस के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ एक बड़ा कदम साबित होगा.

(ये भी पढ़ेंः अब चांद पर दौड़ेंगी गाड़ियां और उड़ेंगे ड्रोन, NASA और बेजोस मिलकर करने जा रहे काम)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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