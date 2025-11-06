OMG! ये बात पहले क्यों नहीं पता थी, NASA की तरफ से सबको मिलता है बर्थडे गिफ्ट! ऐसे करें क्लेम

NASA Birthday Gift: जन्मदिन पर आपको आपके चाहने वालों ने गिफ्ट दिया होगा और हर कोई चाहता है​ कि उसे गिफ्ट्स मिलें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पैदा हुए हर शख्स का उसके बर्थडे पर नासा गिफ्ट ​देता है. बस आपको क्लेम करने का तरीका आना चाहिए. चलिए जानते हैं कैसे मिलेगा ये गिफ्ट.

मिलती है गैलेक्सी की फोटो

जन्मदिन पर अगर कोई सबसे प्यारा अनुभव होता है तो वो किसी के द्वारा दिया गया गिफ्ट होता है. पूरे जन्मदिन की पार्टी एक तरफ और अपनों से मिले उपहार एक तरफ. लेकिन सोचकर देखिए अगर आपको जन्मदिन पर नासा (National Aeronautics and Space Administration) खुद आपके लिए स्पेस से एक अनोखा गिफ्ट दे तो कितना शानदार अनुभव होगा. जी हां, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा हर इंसान को उसके जन्मदिन पर यूनिवर्स की खास फोटो गिफ्ट करती है. ये इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की जाती हैं. ये इमेंज, चमचमाती गैलेक्सी, धरती या ब्लैक होल की होती हैं. इस गिफ्ट की सबसे खास बात ये है कि ये गिफ्ट बिल्कुल फ्री है पर अधिकांश लोगों को क्लेम करना नहीं आता है.

कैसे क्लेम करें नासा का गिफ्ट?

दरअसल, अपने जन्मदिन पर नासा से गिफ्ट क्लेम करने का तरीका सोशल मीडिया पर बताया गया है. इसके बाद ये ट्रेंड इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, इंस्टाग्राम पर @shorterer.ig के पॉपुलर अकाउंट से एक रील पोस्ट की गई. जिसमें ये नासा के गिफ्ट वाला सीक्रेट खोल दिया गया. जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी नासा की वेबसाइट पर अपनी बर्थ डेट डालकर पर्सनलाइज्ड स्पेस फोटो डाउनलोड कर सकता है. अगर आप भी अपने जन्मदिन पर नासा की वेबसाइट से स्पेस के फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक कर वायरल रील देखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.