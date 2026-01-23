Advertisement
Hindi Newsविज्ञानमंगल ग्रह पर 15 दिनों का ब्लैकआउट खत्म! NASA के रोवर्स ने भेजा पैगाम, मिला कीमती डेटा

मंगल ग्रह पर 15 दिनों का 'ब्लैकआउट' खत्म! NASA के रोवर्स ने भेजा पैगाम, मिला कीमती डेटा

Signal From Mars: JPL के इंजीनियरों ने सबसे पहले परसेवरेंस रोवर से संपर्क जुड़ने की पुष्टि की. इसके बाद उन्होंने क्यूरियोसिटी रोवर और मंगल ग्रह के रिले नेटवर्क से भी संपर्क जोड़ लिया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:51 PM IST
मंगल ग्रह पर 15 दिनों का 'ब्लैकआउट' खत्म! NASA के रोवर्स ने भेजा पैगाम, मिला कीमती डेटा

NASA News: नासा का मंगल ग्रह के रोवर्स से संपर्क फिर से जुड़ गया है. सूरज के पीछे आने की वजह से पिछले दो हफ्तों से बातचीत बंद थी लेकिन अब 2026 के नए मिशन की शुरुआत के साथ काम फिर से शुरू हो गया है. पृथ्वी और मंगल के बीच में सूरज आ गया था जिससे सिग्नल रुक गए थे. यह रुकावट दिसंबर 2025 के आखिर से जनवरी 2026 के बीच रही. जब संपर्क टूटा था तब परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स अपने आप काम कर रहे थे. 9 जनवरी को यह रुकावट सबसे ज्यादा थी लेकिन अब नासा ने उनसे फिर से बातचीत शुरू कर दी है.

नासा ने इसके बारे में क्या जानकारी दी?
नासा ने बताया है कि क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर अब दोबारा धरती के संपर्क में आ गए हैं. सूरज की वजह से जो सिग्नल रुक गए थे अब वो फिर से मिलने लगे हैं. रोवर्स ने वह सारा डेटा भेजना शुरू कर दिया है जो उन्होंने संपर्क टूटने के दौरान इकट्ठा किया था. 

संपर्क टूटने के बाद रोवर्स ने क्या किया?
संपर्क टूटने के दौरान भी रोवर्स ने अपना काम बखुबी किया और उन्होंने मौसम की जानकारी जुटाई, धुल भरी आंधी की तस्वीरें लीं और मंगल की सतह को स्कैन किया. उन्होंने ढेर सारा डेटा जमा कर लिया है जिसे अब वे पृथ्वी पर भेज रहे हैं. रोवर्स में कोई खराबी नहीं आई है और उनमें काफी बैटरी बची है और वे आगे की खोज के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

क्या ऐसा अक्सर होता है?
हर 2 साल में ऐसी स्थिति आती है जब सूरज की गर्मी और गैसों की वजह से सिग्नल खराब हो जाते हैं. इसलिए नुकसान से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने रोवर्स को पहले ही निर्देश भेज दिए थे. क्यूरियोसिटी जैसे रोवर जो पिछले 13 सालों से मंगल पर हैं, ऐसे समय में किसी सुरक्षित जगह पर खड़े होकर पहले से तय किए गए काम करते रहते हैं. 

रोवर्स ने फिर से शुरू किया काम
MAVEN जैसे ऑर्बिटर, कुछ समय शांत रहने के बाद अब फिर से काम पर लग गए हैं. वे मंगल की सतह पर मौजूद रोवर्स से जानकारी लेकर पृथ्वी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं. वैज्ञानिक दिमित्री बायकोव ने बताया कि हमने पहले ही बहुत सारा डेटा हासिल कर लिया है और अब 2026 के मिशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा.

