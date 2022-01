नई दिल्‍ली: नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा गुरुवार को मिड लेवल की सोलर फ्लेयर की तस्‍वीरें ली गईं. जब उस फ्लेयर के बारे में एनालिसिस किया गया तो साइंटिस्‍ट हैरान रह गए. इन सोलर फ्लेयर से एक्‍सरे वेव निकल रही थी जो यदि धरती तक पहुंच जाएं तो यहां मानव जीवन पर खतरनाक असर डाल सकती हैं.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के अनुसार, यह फ्लेयर गुरुवार को इंटरनेशनल स्‍टैंडर्ड टाइम के अनुसार 1 बजकर 1 मिनट पर और इंडियन स्‍टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11 बजकर 31 बजे देखी गईं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के शक्तिशाली विस्फोट, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकते हैं.

नासा ने इस फ्लेयर को M5.5 क्लास वन के रूप में वर्गीकृत किया है. नासा ने कहा कि ये एक मिड लेवल की खतरनाक एक्‍सरे फ्लेयर थी. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, "सूर्य ने 20 जनवरी 2022 को मिड लेवल सोलर फ्लेयर का उत्सर्जन किया जो एक बजकर एक मिनट पर चरम पर थीं."

The Sun emitted a significant solar flare early this morning, peaking at 1:01 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as M5.5.https://t.co/9RsMR5suI3 pic.twitter.com/zK9mADK47H

— NASA Sun & Space (@NASASun) January 20, 2022