NASA Challenger Mission: आसमान में फटा रॉकेट और जिंदा जल गए 7 एस्ट्रोनॉट, जब आग का गोला बना था अंतरिक्ष यान

NASA Challenger Accident: आज से ठीक 40 साल पहले अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ऐसा काला दिन आया था जिसने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था. हम बात कर रहे हैं 1986 में हुए NASA के चैलेंजर मिशन की जो उड़ान भरने के मजह 73 सेकंड बाद आसमान में एक आगे के गोले में बदल गया. इस हादसे में सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी, गुरुवार को सभी मृतकों के परिवार और दोस्त फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में इस दुख भरे दिन को याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे.

भावुक हुए परिवार के लोग

हादसे में जान गंवाने वाले पायलट माइकल स्मिथ की बेटी एलिसन स्मिथ बाल्च उस पल को याद कर रो पड़ीं. उन्होंने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों से कहा, 'उस ठंडी सुबह ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और हम सभी इस दुखद कहानी का हिस्सा हैं'. माइकल की पत्नी जेन स्मिथ-होलकॉट ने कहा, 'मैं हर दिन माइक को याद करती हूं और मेरे लिए हर दिन एक जैसा है'.

क्यों हुआ था यह हादसा?

हादसे की मुख्य वजह कड़ाके की ठंड थी. रॉकेट के दाएं हिस्से में लगे ओ-रिंग सील ठंड की वजह से कमजोर पड़े गए थे जिससे उड़ान भरने के 73 सेकंड बाद ही यान में ब्लास्ट हो गया. जांच में सामने आया कि NASA के काम करने के तरीके और गलत फैसलों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी. ठीक ऐसी ही गलतियों की वजह से 17 साल बाद कोलंबिया यान भी हादसे का शिकार हुआ था.

NASA को मिला एक बड़ा सबक

केनेडी स्पेस सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर केल्विन मैनिंग ने कहा कि, उन दर्दनाक गलतियों से मिले सबको को आज याद रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है. आज के समय में जब लगभग हर दिन रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं और इंसान को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी चल रही है तब सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है.

टीचर क्रिस्टा मैकॉलिफ को किया याद

चैलेंजर के चालक दल में एक स्कूल टीचर क्रिस्टा मैकॉलिफ भी शामिल थीं. उन्हें पूरे अमेरिका के हजारों आवेदकों में से चुना गया था जिससे वह बच्चों को स्पेस से पढ़ा सकें. उनके साध दौड़ में शामिल रहे दो अन्य रिटायर शिक्षक भी इस सभा में पहुंचे. उन्होंने खुशी जताई कि इस हादसे के बाद Space Education को बहुत बढ़ावा मिला.

स्पेस मिरर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि

केनेडी स्पेस सेंटर में एक स्पेस मिरर मेमोरियल बना है जहां काले ग्रेनाइट पत्थर पर 25 नाम खुदे हुए हैं. इनमें चैलेंजर के 7 यात्री, 2003 कोलंबिया हादसे के 7 यात्री, 1967 के अपोलो-1 हादसे के 3 यात्री और अन्य ट्रेनिंग हादसों में जान गंवाने वालों के नाम शामिल हैं. अपोलो-1 के कमांडर गस ग्रिसम के भाई लोवेल ग्रिसम ने कहा, 'मैं हमेशा सोचता हूं का अगर वो आज होते तो कितनी बड़ा कामयाबियां हासिल करते'. NASA हर साल जनवरी के चौथे गुरुवार को स्मरण दिवस मनाता है.