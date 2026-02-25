अंतरिक्ष में दिखा 'उड़ता हुआ पतंगा'! NASA ने खोजा सूरज जैसा जुड़वा तारा, जो छोड़ रहा है आग के बुलबुले

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक अनोखी चीज देखी है. एक तारा, जो हमारे सूरज जैसा है, अपने चारों तरफ गैस का एक विशाल बुलबुला बना रहा है. इस तारे का नाम HD 61005 है और यह पृथ्वी से करीब 120 प्रकाश-वर्ष दूर है. पहली नजर में यह तारा साधारण लगता है. इसका द्रव्यमान और तापमान लगभग सूरज जैसा है. लेकिन फर्क यह है कि यह सिर्फ 10 करोड़ साल पुराना है. तारों की दुनिया में यह उम्र “टीनएजर” मानी जाती है. यानी यह तारा अभी जवान है.

नासा की खास खोज

NASA की Chandra X-ray Observatory ने इस तारे के आसपास बने “एस्ट्रोस्फीयर” को कैद किया है. एस्ट्रोस्फीयर असल में गर्म गैस का एक बुलबुला होता है, जो तारे की तेज हवाओं से बनता है और आसपास के ठंडे अंतरिक्ष में फैलता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि अरबों साल पहले हमारा सूरज कैसा दिखता होगा. यानी यह तारा हमारे सूरज के बचपन की एक झलक दिखा रहा है.

‘पतंगे’ जैसा आकार क्यों?

इस तारे की सबसे खास बात इसका आकार है. इसके चारों ओर धूल और गैस के पंख जैसे हिस्से दिखाई देते हैं. इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे “पतंगा” जैसा नाम दिया है. इन्फ्रारेड डेटा से पता चलता है कि तारे के पीछे धूल का मलबा बहता हुआ दिखता है, जैसे कोई पतंगा उड़ रहा हो. यह नजारा देखने में नाजुक लगता है, लेकिन असल में बहुत शक्तिशाली और गतिशील है.

कितना बड़ा है यह बुलबुला?

HD 61005 के चारों ओर बना एस्ट्रोस्फीयर बहुत विशाल है. यह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से लगभग 200 गुना बड़ा है. इस तारे की सतह से निकलने वाली हवाएं हमारे आज के सूरज की तुलना में तीन गुना तेज और 25 गुना ज्यादा घनी हैं. यही तेज हवाएं गर्म गैस को बाहर की ओर धकेलती हैं और यह विशाल बुलबुला बनता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे सूरज के “हीलियोस्फीयर” जैसा हो सकता है. हीलियोस्फीयर वह बुलबुला है, जो सूरज अपनी सौर हवाओं से बनाता है और जो हमारे सौरमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से बचाता है.

दशकों की मेहनत का नतीजा

सूरज जैसे तारों के आसपास एस्ट्रोस्फीयर खोजने की कोशिश 1990 के दशक से चल रही थी. लेकिन हाई-रेजोल्यूशन एक्स-रे इमेजिंग के कारण अब जाकर यह संभव हो पाया. इस रिसर्च टीम की अगुवाई जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक Casey Lisse ने की. उन्होंने एक्स-रे डेटा के जरिए देखा कि तारे की तेज हवाएं आसपास की ठंडी गैस और धूल से कैसे टकराती हैं. तस्वीरों में बीच में चमकदार एक्स-रे रोशनी दिखती है, जबकि बाहर की ओर इन्फ्रारेड रोशनी के पंख फैले हुए नजर आते हैं. पूरा दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है.

हमारे सौरमंडल के लिए क्यों खास?

HD 61005 हमें यह समझने में मदद करता है कि अरबों साल पहले हमारा सूरज कितना सक्रिय और उग्र रहा होगा. उस समय तेज सौर हवाएं और धूल का मलबा हमारे सौरमंडल के ग्रहों और उनके वातावरण को आकार दे रहे होंगे. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की खोज से यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बनते हैं और उनके वातावरण कैसे विकसित होते हैं.