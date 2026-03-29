2,000 साल पुरानी 'आसमानी पहेली' सुलझी! नासा के X-Ray मिशन ने खोला सुपरनोवा का राज; जानें क्यों फटा था वो 'तारा'

The Ancient Star Death: NASA अपने कई अलग-अलग मिशनों के जरिए स्पेस में छिपे रहस्यों को खंगालता रहता है. ऐसे ही नासा के एक मिशन, इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर (IXPE), ने 'RCW 86' नाम वाले सुपरनोवा के अवशेष का अध्ययन किया है. नासा ने इसकी एक ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. यह तस्वीर बिल्कुल एक 'इंसानी हाथ' या 'कंकाल' की तरह दिख रही है. वैज्ञानिक इसे गॉड ऑफ हैंड (Hand of God) कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान किसी चमत्कार से कम नहीं है.

कैसे शुरू हुआ था यह रहस्य

इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि साल 185 के आसपास अचानक आसमान में एक नया तारा दिखाई दिया था. वह इतना चमकीला था कि कई दिनों तक लोगों की नजर उसी पर टिकी रही. फिर धीरे-धीरे वह गायब हो गया. आज वैज्ञानिक इसे एक सुपरनोवा मानते हैं, जिसका मतलब होता है किसी बड़े तारे का विस्फोट. लेकिन दिक्कत यह थी कि इसका आकार और फैलाव सामान्य सुपरनोवा जैसा नहीं था. यह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता है, जो लंबे समय से एक पहेली बना हुआ था.

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नई टेक्नोलॉजी ने खोला राज

हाल की जांच में वैज्ञानिकों ने इस सुपरनोवा के आसपास के इलाके को गहराई से देखा. खास एक्स-रे तकनीक की मदद से पता चला कि यह विस्फोट किसी सामान्य जगह पर नहीं हुआ था. दरअसल, जिस जगह यह धमाका हुआ, वहां पहले से ही एक तरह का 'खाली बुलबुला' बना हुआ था, जिससे आसपास गैस और धूल कम थी. जब तारा फटा, तो उसका मलबा बिना किसी रुकावट के तेजी से फैलता चला गया. यही वजह है कि इसका आकार सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है. आम तौर पर सुपरनोवा का मलबा आसपास मौजूद गैस और धूल से टकराकर धीमा हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ.

क्यों खास है यह खोज

इस खोज ने एक बड़ी बात साफ कर दी है कि हर सुपरनोवा एक जैसा नहीं होता. उसके आसपास का माहौल उसके आकार, गति और रूप को पूरी तरह बदल सकता है. इसका मतलब सिर्फ तारे का विस्फोट ही मायने नहीं रखता, बल्कि वह किस जगह पर फट रहा है, यह भी उतना ही अहम है.

अब आगे क्या समझने की कोशिश

वैज्ञानिक अब ऐसे और मामलों की तलाश में हैं, जहां सुपरनोवा अलग तरह से व्यवहार करते हों. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में तारे कैसे जन्म लेते हैं, जीते हैं और आखिर में खत्म होते हैं. यह खोज एक तरह से यह भी दिखाती है कि हजारों साल पहले हुई घटनाएं आज भी हमें नए राज बता सकती हैं. बस जरूरत है सही टेक्नोलॉजी और गहराई से देखने की.

2,000 साल बाद भी 'गर्मी' बरकरार

हैरानी की बात यह है कि 2,000 साल गुजरने के बाद भी इस तारे का मलबा बहुत तेजी से फैल रहा है. IXPE के डेटा से पता चला है कि यह सुपरनोवा एक कैविटी (खाली जगह) में फटा था, जिसकी वजह से इसकी लहरें (Shockwaves) बिना किसी रुकावट के मीलों दूर तक फैल पाईं.

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