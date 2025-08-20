NASA Mars Mission: ये कैसी ट्रेनिंग...मंगल की तैयारी के लिए क्यों PS4 खेल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, नासा का गजब का तरीका
Advertisement
trendingNow12888850
Hindi Newsविज्ञान

NASA Mars Mission: ये कैसी ट्रेनिंग...मंगल की तैयारी के लिए क्यों PS4 खेल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, नासा का गजब का तरीका

Science News in Hindi: NASA के CHAPEA मिशन के तहत एक साल से ज्यादा समय के लिए मंगल ग्रह जैसे माहौल को बनाया है और इसमे चार लोग एक खास जगह पर थे और यह समझने के कोशिश कर रहे थे कि की मंगल ग्रह पर कैसे रहा जा सकता है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA Mars Mission: ये कैसी ट्रेनिंग...मंगल की तैयारी के लिए क्यों PS4 खेल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, नासा का गजब का तरीका

Mission CHAPEA: NASA ने एक अनोखा प्रयोग किया और इसमें उन्होंने CHAPEA मिशन के तहत एक मंगल ग्रह जैसी जगह बनाई और इस खास जगह पर 1 साल से ज्यादा के लिए 4 लोगों को रखा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर कैसे रह सकते हैं. इसमें उन्होंने पाया कि PS4 गेम खेलने से काफी फायदा हुआ और स्ट्रेस और कई मुश्किलों को हल करने की उनकी क्षमता भी बढ़ी. यह मिशन NASA ने 2023 में किया था. इस मिशन का मकसद था लोग अगर अकेलेपन, कम चीजों और धरती से बातचीत में देरी हो तो इस हालात में कैसे अपने आपको सुरक्षित रखा जा सकता है और इस तरह से अंतरिक्ष में लंबी यात्राओं को करने के बारे में नई बातें पता चली. 

मंगल ग्रह पर जीवन का अनुभव
CHAPEA मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली मुसीबतों को समझने के लिए ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में 160 वर्ग मीटर के एक घर में 378 दिनों तक वॉलेंटियर को रहना पड़ा, और इस जगह को अंतरिक्ष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. इस दौरान काफी चीजों को देखा गया जैसे देखा गया कि मानसिक रूप से वे लोग कितने मजबूत हैं साथ ही देखा गया कि खाने पीने की चीजों का वो कैसे इंतजाम करें. स्पेस में बाहर निकलकर कैसे चलें ये भी प्रैक्टिस किया.  इसके पीछे का कारण है मंगल ग्रह का मिशन, क्योंकि यह दो साल तक चल सकता है इसलिए ये प्रयोग जरूरी है क्योंकि इससे टीम में तालमेल बनेगा और कोई भी फैसला लेने में और हौसला रखने में काफी मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Asteroid: NASA ने दी चेतावनी, 20 अगस्त को धरती से टकरा सकता है Stadium जितना बड़ा उल्कापिंड

 

मंगल मिशनों के लिए मिलेगी सीख
CHAPEA जैसे मिशन वैज्ञानिकों की रिसर्च को बेहतर तरीके समझने का प्रयास करते हैं, ऐसी रिसर्च की मदद से ही मंगल ग्रह और अंतरिक्ष में मानव की यात्राओं को काफी बेहतर बनाया जा सकता है और फिर ये अंतरिक्ष यात्राएं प्रभावी भी हो सकती हैं. जैसे NASA 2030 तक इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश कर रहा है तब के लिए ये प्रयोग काफी काम आ सकता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa chapea mission2030 nasa send people to mars

Trending news

देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
;