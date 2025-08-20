NASA Mars Mission: ये कैसी ट्रेनिंग...मंगल की तैयारी के लिए क्यों PS4 खेल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, नासा का गजब का तरीका

Mission CHAPEA: NASA ने एक अनोखा प्रयोग किया और इसमें उन्होंने CHAPEA मिशन के तहत एक मंगल ग्रह जैसी जगह बनाई और इस खास जगह पर 1 साल से ज्यादा के लिए 4 लोगों को रखा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर कैसे रह सकते हैं. इसमें उन्होंने पाया कि PS4 गेम खेलने से काफी फायदा हुआ और स्ट्रेस और कई मुश्किलों को हल करने की उनकी क्षमता भी बढ़ी. यह मिशन NASA ने 2023 में किया था. इस मिशन का मकसद था लोग अगर अकेलेपन, कम चीजों और धरती से बातचीत में देरी हो तो इस हालात में कैसे अपने आपको सुरक्षित रखा जा सकता है और इस तरह से अंतरिक्ष में लंबी यात्राओं को करने के बारे में नई बातें पता चली.

मंगल ग्रह पर जीवन का अनुभव

CHAPEA मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली मुसीबतों को समझने के लिए ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में 160 वर्ग मीटर के एक घर में 378 दिनों तक वॉलेंटियर को रहना पड़ा, और इस जगह को अंतरिक्ष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. इस दौरान काफी चीजों को देखा गया जैसे देखा गया कि मानसिक रूप से वे लोग कितने मजबूत हैं साथ ही देखा गया कि खाने पीने की चीजों का वो कैसे इंतजाम करें. स्पेस में बाहर निकलकर कैसे चलें ये भी प्रैक्टिस किया. इसके पीछे का कारण है मंगल ग्रह का मिशन, क्योंकि यह दो साल तक चल सकता है इसलिए ये प्रयोग जरूरी है क्योंकि इससे टीम में तालमेल बनेगा और कोई भी फैसला लेने में और हौसला रखने में काफी मदद मिलेगी.

मंगल मिशनों के लिए मिलेगी सीख

CHAPEA जैसे मिशन वैज्ञानिकों की रिसर्च को बेहतर तरीके समझने का प्रयास करते हैं, ऐसी रिसर्च की मदद से ही मंगल ग्रह और अंतरिक्ष में मानव की यात्राओं को काफी बेहतर बनाया जा सकता है और फिर ये अंतरिक्ष यात्राएं प्रभावी भी हो सकती हैं. जैसे NASA 2030 तक इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश कर रहा है तब के लिए ये प्रयोग काफी काम आ सकता है.