क्या इंसान जल्द ढूंढ लेगा अंतरिक्ष में नया ठिकाना! NASA का बड़ा दावा, खोज लिए धरती जैसे 6,000 ग्रह

Outside Solar System: NASA ने बड़ा दावा किया है जिसमें उसने कहा है कि दूसरे तारों का चक्कर लगाने वाले ज्ञात ग्रहों की संख्या जो सौरमंडल के बाहर है, 6,000 तक पहुंच गई हैं. यह संख्या NASA के अंतरिक्ष दूरबीनों और दुनियाभर के वैज्ञानिकों की दशकों की मेबनत का नतीजा है. इन ग्रहों की गिनती कैलिफोर्निया में स्थित नासा एक्सोप्लैनेट साइंस इंस्टीट्यूट करता है. खास बात ये है कि यह संख्या लगातार बदलती रहती है क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों हर दिन नए ग्रहों की पुष्टि करते रहते हैं. इसलिए किसी भी एक ग्रह को आधिकारिक तौर पर 6,000वां ग्रह नहीं कहा गया है.

पहला एक्स्पोप्लैनेट कब खोजा गया?

1995 में जब सूर्य जैसे ही एक तारे के पास पहला बाह्य ग्रह(Expo planet) की खोज हुई तभी से नासा ने कई तरह के ग्रहों को खोजने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अभी 8,000 से भी ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जिनकी पुष्टि होना बाकी है जो बताता है कि भविष्य में और भी बहुत सी खोजें होंगी. NASA के वैज्ञानिक शॉन डोमागल-गोल्डमैन के मुताबिक, 6,000 ग्रहों का यह आंकड़ा हमारे ब्रह्मांड को देखने के तरीकों को बदल देगा.

क्या भविष्य में और भी खोजें होंगी?

नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जैसे मिशन इन खोजों को आगे बढ़ाएंगे और सूरज जैसे तारों के आसपास धरती जैसे ग्रहों का अध्ययन करेंगे. बाह्य ग्रह कई अलग-अलग तरह के होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में चट्टानी और विशाल गैस वाले दोनों ही ग्रह मौजूद हैं लेकिन हमारी आकाशगंगा में चट्टानी ग्रह ज्यादा आम हैं. वैज्ञानिकों ने कुछ अनोखे ग्रह भी खोजे हैं जिनमें कुछ लावा से ढके हुए हैं और कुछ में रत्नों जैसे बादल की बनावट सौरमंडल के किसी भी ग्रह से अलग हैं.

क्या इन ग्रहों को सीधे देखा जा सकता है?

ज्यादातर बाह्यग्रहों को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे बहुत धुंधले होते हैं. इसलिए वैज्ञानिक उन्हें अलग तरीकों के ढूंढते हैं जैसे, जब कोई ग्रङ अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारा थोड़ा दबा सा दिखने लगता है. या फिर, तारे की स्थिति में हल्का सा बदलाव भी आता है. जब कोई नया ग्रह मिलता है तो उसकी पुष्टि करने के लिए NASA, ESA जैसे संगठनों के बीच बातचीत और सहयोग की जरूरत पड़ती है.

NASA क्या तकनीक विकसित कर रहा है?

नासा अब रोमन कोरोनाग्रा जैसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रहा है. ये तकनीकें तारे की रोशनी को रोककर दूर के ग्रहों की सीधी तस्वीर लेने में मदद करेंगे. इन प्रयासों से धरती जैसे ग्रहों को खोजना और उनके वातावरण में जीवन को तलाशना काफी आसान हो सकता है.