अंतरिक्ष यान से पहले पहुंचे बैक्टीरिया! नासा के क्लीनरूम से मिले 26 रहस्यमयी ‘जीव’, स्पेस मिशनों पर मंडराया खतरा?

NASA Clean Room Bacteria: नासा के क्लीनरूम्स को धरती की सबसे साफ जगहों में गिना जाता है. वहीं पर वैज्ञानिकों को इन सुपर-क्लीन कमरों में 26 ऐसी नई बैक्टीरिया प्रजातियां मिली हैं. इनके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी. ये बैक्टीरिया सालों तक बेहद सख्त सफाई के बावजूद जिंदा रहे थे. इस खोज ने वैज्ञानिकों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, अंतरिक्ष मिशनों में धरती के जीवाणु कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं.

क्या हैं नासा के क्लीनरूम

नासा के क्लीनरूम ऐसे कमरे होते हैं, जहां अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं. यहां इतनी सख्त सफाई होती है कि कोई भी बैक्टीरिया या जीव अंतरिक्ष में न पहुंच पाए. इसके बावजूद वैज्ञानिकों को इन कमरों में 26 नई बैक्टीरिया प्रजातियां मिली हैं. यह खोज हाल ही में जर्नल Microbiome में प्रकाशित एक रिसर्च में सामने आई.

बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक ऐसा पल था जब उन्हें सब कुछ रोककर दोबारा जांच करने की जरूरत पड़ी. रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक अलेक्जेंडर रोसाडो ने बताया कि ये बैक्टीरिया बहुत कम संख्या में थे. लंबे समय तक और अलग-अलग क्लीनरूम्स में मौजूद रहे. इसका मतलब है कि ये जीव बेहद मजबूत हैं और सामान्य सफाई से आसानी से खत्म नहीं होते हैं.

क्लीनरूम में भी कैसे बचे बैक्टीरिया

नासा के क्लीनरूम्स में हवा को लगातार फिल्टर किया जाता है. नमी को कंट्रोल में रखा जाता है. केमिकल क्लीनर और अल्ट्रावॉयलेट लाइट से बार-बार सफाई की जाती है. इसके बावजूद वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लीनरूम का मतलब यह नहीं कि वहां बिल्कुल भी जीवन नहीं है. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कई परिस्थितियों में भी छिपकर जिंदा रह जाते हैं.

बता दें, यह बैक्टीरिया दीवारों की छोटी दरारों, फर्श के कोनों या बेहद सूक्ष्म जगहों में टिके रहते हैं. कई बार ये ऐसे ढांचे बना लेते हैं, जिससे सफाई का असर उन पर कम होता है.

कैसे हुई यह खोज

यह बात साल 2007 की है जब नासा का फीनिक्स लैंडर मिशन तैयार किया जा रहा था. उस समय वैज्ञानिकों ने फ्लोर से 215 बैक्टीरिया सैंपल इकट्ठा किए थे. कुछ सैंपल मिशन शुरू होने से पहले लिए गए थे, कुछ असेंबली के दौरान और कुछ लॉन्च से ठीक पहले लिए गए थे. उस समय तकनीक इतनी आगे नहीं थी कि इन बैक्टीरिया की पूरी पहचान की जा सके. पिछले 17 सालों में डीएनए जांच की तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है. अब वैज्ञानिक लगभग हर जीन को पढ़ सकते हैं. इसी नई तकनीक से पता चला कि इनमें से 26 बैक्टीरिया पूरी तरह नई प्रजातियां हैं.

बैक्टीरिया इतने खास क्यों?

रिसर्च में सामने आया है, इन बैक्टीरिया में खुद को बचाने की खास ताकत होती है. कुछ सफाई के केमिकल्स से लड़ने में सक्षम होते हैं. कुछ रेडिएशन से खराब हुए डीएनए को खुद ठीक कर लेते हैं. कुछ ऐसे बीजाणु बना लेते हैं जो लंबे समय तक सोए रहते हैं. जैसे ही सही माहौल मिलता है फिर से एक्टिव हो जाते हैं. इन्हीं खूबियों की वजह से ये बैक्टीरिया क्लीनरूम जैसी सख्त जगहों में भी जिंदा रह पाए थे, वैज्ञानिकों का मानना है कि यही गुण इन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी खतरनाक बना सकते हैं.

मंगल तक पहुंच सकते हैं जीव?

वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ प्रजातियों में ऐसे जीन जरूर हैं जो अंतरिक्ष की मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकते हैं. जैसे डीएनए की मरम्मत करना या लंबे समय तक निष्क्रिय रहना आदि. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये जीव वैक्यूम, तेज रेडिएशन, बेहद ठंड और मंगल की सतह पर मौजूद तेज UV किरणों को सह पाएंगे या नहीं. वैसे इन हालातों की अभी तक सीधी जांच नहीं हुई है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि इसी सवाल का जवाब पाने के लिए सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में एक खास प्लैनेटरी सिमुलेशन चैंबर बनया जा रहा है. इस बड़े धातु के चैंबर में मंगल और अंतरिक्ष जैसे हालात बनाए जाएंगे. जैसे कम दबाव वाली हवा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तेज रेडिएशन और बहुत ज्यादा तापमान का फर्क रहेगा. इसके बनने के बाद वैज्ञानिक इस चैंबर में बैक्टीरिया को रखकर देखेंगे कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं. उम्मीद है कि शुरुआती प्रयोग साल 2026 की शुरुआत में शुरू हो जाएं.

अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए चेतावनी

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज सिर्फ चौंकाने के साथ बेहद जरूरी भी है. अगर कोई बैक्टीरिया क्लीनरूम की सफाई से बच सकता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच सकता है. इससे वहां पहले से मौजूद या भविष्य में मिलने वाले जीवन के सबूतों में गड़बड़ी हो सकती है.

यही कारण है कि आगे चलकर अलग-अलग क्लीनरूम्स में लंबे समय तक एक जैसी तकनीक से सैंपल लेने और इन जीवों की ताकत को और गहराई से समझने की जरूरत है. इससे नासा और दूसरी एजेंसियां अपनी सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगी.

