NASA ने 58 साल पहले क्लिक थी धरती की पहली 'कलर फोटो', इसी तस्वीर से पता चला पृथ्वी है नीली!

The Big Blue World: वैज्ञानिकों द्वारा खींची गई धरती की पहली रंगीन तस्वीर साइंस बुलेटिन की सुर्खियों में छा गई थी क्योंकि इसमें वो खासियतें दिखाई गईं थी जो केवल ब्लैक और व्हाइट तस्वीरें नहीं दिखा सकती थीं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:44 AM IST
Earth First Colour Photo: हम सभी ने धरती की बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं जिसमें यह गहरे अंतरिक्ष में एक अंधेरे नीली गोली या कंचे की तरह चमकती है. लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था. शुरुआत में वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री केवल Black and White तस्वीरों पर निर्भर रहते थे लेकिन 1967 में सब बदल गया. 58 साल पहले NASA ने इतिहास रचते हुए नए ATS-3 वेदर सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष से धरती की पहली पूरा रंगीन तस्वीर ली थी. यह अद्भुत तस्वीर लगभग 35,400 किमी की ऊंचाई से मल्टीकलर स्पिन-स्कैन क्लाउडकवर कैमरे द्वारा ली गई थी.

कब और कैसे ली गई थी पहली तस्वीर?
एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट-3(ATS-3)को 5 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था. यह अपने साथ एक खास और एडवांस कैमरा सिस्टम लेकर गया था जिसे पूरी दुनिया के मौसम पर नजर रखने के लिए बनाया गया था. 10 नवंबर 1967 को अंतरिक्ष यान में लगे मल्टीकलर स्पिन-स्कैन क्लाउड कैमरे ने हरे लाल और नीले फिल्टरों का इस्तेमाल करके धरती की एक सात 3 तस्वीरें लीं. 

यह भी पढ़ें: एक बार फिर सही साबित हुए Einstein, 88 साल पहले कहा था- 'इस ग्रह को तो नहीं होना चाहिए था'

यह तस्वीर क्यों खास है?
हर बार उपग्रह ने हर 30 मिटन में धरती की एक High Resolution तस्वीर ली थी. इससे मौसम वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में बादलों की बनावट और हवा की स्थिति का एक नया और बेहतरीन नजारा देखने को मिला. यह आकर्षक रंगीन तस्वीर वैज्ञानिक खबरों की सुर्खियों में छा गई क्योंकि इसे ऐसी खासियतें दिखाईं Black and White तस्वीरें नहीं दिखा सकती थीं. पहली बार घूमते बादल, गहरे नीले समुद्र और जमीन के बड़े-बड़े हिस्से जैसे अंतर को साफ पहचाना जा सकता था.

यह भी पढ़ें:  Ayodhya: ISRO सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से ली राम मंदिर की तस्वीर, स्पेस से दुनिया ने देखा भारत का गौरव

तस्वीर में क्या दिखाया गया?
वैज्ञानिकों ने एक ही दिन ली गई ATS-3 और ATS-1 सैटेलाइट की तस्वीरों को कलेक्ट किया गया. इसका इस्तेमा करके उन्होंने दुनिया के 2 तिहाई हिस्से में बादलों के फैलाव पर एक सरसरी नजर डाली और तस्वीर में दिख रही मौसम संबंधी नई जानकारियों को सामने रखा. ATS-3 की यह सफलता ना सिर्फ धरती को देखने की तकनीक में एक बड़ा बदलाव लाई बल्कि इसने बदलते मौसम के पैटर्न की निगरानी करने और विश्व मौसम निगरानी कार्यक्रम के लिए जरूरी डाटा कलेक्ट के लिए जरूरी साधन भी दिया.

