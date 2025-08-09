बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वॉर्मिंग का कहर...प्यास से तड़पेगी आधी दुनिया, NASA की डराने वाली रिपोर्ट

Drought Famine: NASA के GRACE और GRACE-FO उपग्रह धरती के ग्रैविटी में होने वाले बदलावों को मापते हैं. ये उपग्रह 2002 और 2008 में लॉन्च किए गए थे. इन उपग्रहों की मदद से वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि धरती पर पानी की मात्रा कैसे बदल रही है. आजकल दुनिया के कई हिस्सों में मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है जिसकी वजह से सूखा, बाढ़ और जंगल में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं.

कहां ज्यादा सूखा पड़ता है?

पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के कई इलाके काफी तेजी से सूखे हैं. खासकर दक्षिण-पश्चिमी उत्तरी अमेरिकी से लेकर मध्य अमेरिका तक अब सूखा पड़ना आम बात हो गई है. जिन जगहों पर बारिश पहले जैसी होती है अब वहां भी मौसम बदल रहा है. जैसे, 2020 से 2023 तक चले ला नीना ने पूर्वी अफ्रीका में लगातार सूखा पैदा किया. अब उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, उत्तरी चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया को मिलाकर एक बहुत बड़ा सूखा इलाका बन गया है.

क्यों हो रहा है ये बदलाव?

शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि Global Warming और शहरों के बढ़ने से धरती के कुछ क्षेत्र जैसे पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी उप-सहारा अफ्रीका और भी ज्यादा गीले हो रहे हैं. जब धरती गर्म होती है तो पानी हवा में भाप बनकर उड़ जाता है. इस वजह से कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है. लेकन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूखे इलाकों के और ज्यादा सूखने की रफ्तार, गीले इलाकों के और भी ज्यादा गीले होने की रफ्तार बढ़ी है.

क्या है जलवायु परिवर्तन की स्थिति?

जुलाई 2025 में दुनिया का तापमान पेरिस समझौते में तय की गई सीमा में बहुत ज्यादा बढ़ गया. तापमान में यह बढ़ोतरी 1.53 डिग्री सेल्सियस रही जो तय सीमा से काफी ऊपर है. जंगलों की कटाई, बिना योजना के शहरों का विकास और बढ़ता प्रदूषण हमारे मौसम को ऐसी स्थिति में लेकर जा रहे हैं जहां से वापस लौटना बहुत ही मुश्किल होगा.

बचने के लिए क्या करें?

इस बड़ी तबाही से बचने के लिए वैज्ञानिकों का ये कहना है कि, सभी सरकारों को सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए और विकास के लिए किए जाने वाले कामों को सोच-समझकर करना होगा. इसके अलावा सभी देशों को मिलकर एक साथ काम करना होगा जिससे इसका हल निकले.