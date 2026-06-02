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Hindi Newsविज्ञान42 हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से आया आग का गोला, अचानक जोरदार धमाका... NASA ने किया कन्फर्म

42 हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से आया आग का गोला, अचानक जोरदार धमाका... NASA ने किया कन्फर्म

आपने टूटता हुआ तारा तो देखा होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज जो रोशनी के साथ टूटी हो और जोरदार आवाज हुई हो? न्यू इंग्लैंड के लोग दोपहर में कुछ ऐसा देखकर या आवाज सुनकर डर गए. आसमान में ऐसा क्या हुआ? अब नासा ने कन्फर्म कर दिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:29 AM IST
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42 हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से आया आग का गोला, अचानक जोरदार धमाका... NASA ने किया कन्फर्म

दोपहर 2 बजे के करीब आसमान में दिखे आग के गोले का रहस्य सुलझ गया है. NASA ने इस बात की पुष्टि की है कि शनिवार, 30 मई 2026 को दोपहर 2.06 बजे न्यू इंग्लैंड के आसमान में एक आग का गोला (fireball) देखा गया था. यह उल्कापिंड (meteor) था, जिसका व्यास लगभग 5 फीट था. इसका द्रव्यमान 5.6 मीट्रिक टन था. इसने लगभग 42,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था.

यह उल्कापिंड वायुमंडल में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर 26 मील तक आगे बढ़ता रहा. आखिर में 31 मील की ऊंचाई पर टूटकर नष्ट हो गया. इसके टुकड़े (उल्कापिंड) केप कॉड खाड़ी में जाकर गिरे. नासा ने  लेटेस्ट डेटा के आधार पर बताया है कि उल्कापिंड में विस्फोट के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का अनुमान लगभग 230 टन TNT के बराबर लगाया गया है. इसी कारण 'सोनिक बूम' (तेज धमाके जैसी आवाज) सुनाई दी थी. 

इस धमाके से अमेरिका के कई राज्यों में पैनिक फैल गया. उल्कापिंड आमतौर पर धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही जलकर टूट जाते हैं. यह बड़ा था इसलिए आवाज भी तेज सुनाई दी. 

नासा की मानें तो उल्कापिंड का दिखना या टूटना, कोई असामान्य बात नहीं है. उत्तरी गोलार्ध में 'फायरबॉल सीजन' में ऐसा होना आम बात है. फरवरी से अप्रैल-मई तक, इन बहुत चमकीले उल्काओं के दिखाई देने की दर 10% से 30% तक बढ़ सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय पृथ्वी ज्यादा बड़े मलबे के बीच से गुजरती है, जिससे फायरबॉल देखे जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है.

न्यू इंग्लैंड कहां है?

अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र के छह राज्यों को मिलाकर जो इलाका बनता है, उसे न्यू इंग्लैंड कहा जाता है. इसमें मायने, न्यू हैंपशायर, वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट शामिल हैं. 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से आए शुरुआती यूरोपीय प्रवासियों ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया था और अपने मूल देश की याद में यह नाम दे दिया. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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