Asteroid: चंद घंटों में धरती के पास से गुजरेगा 180 फुट का 'खतरा', ISRO समेत सभी एजेंसियां रख रही हैं नजर

Science Latest News: आज एक छोटा सा क्षुद्रग्रह 2025 QY4 धरती के पास से गुजरने वाला है. इसका आकार लगभग 180 फुट है और ये एटन समूह का एस्टेरॉयड है जो धरती की कक्षा को पार कर जाते हैं. NASA के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के मुताबिक, यह क्षुद्रग्रह लगभग 38,205 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा. हालांकि यह धरती के काफी करीब आएगा लेकिन वैज्ञानिकों ने ये साफ कर दिया है कि इसके धरती से टकराने की कोई गुंजाइश नहीं है. ग्रहों की सुरक्षा के लिए धरती के पास से गुजरने वाले क्षुद्रग्रहों पर नजर रखना बहुत जरूरी है.

नजर रखना क्यों जरूरी है?

धरती के करीब से गुजरने वाले इन एस्टेरॉयड्स पर नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रैविटी या सूरज की रोशनी से उनकी कक्षा में थोड़ा सा बदलाव भी उनके रास्ते को बदल सकता है. इसलिए NASA, ESA, JAXA और ISRO जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां इन क्षुद्रग्रहों पर कड़ी नजर रखती है. ISRO अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि, भारत भी क्षुद्रग्रहों के अध्ययन में मदद करेगा. हमारा खास ध्यान Apophis पर रहेगा जो 2029 में धरती के बेहद पास से गुजरने वाला है.

यह भी पढ़ें: स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को मैसेज भेजेंगे Harvard वैज्ञानिक! कहेंगे 'नमस्ते' क्या घर आएंगे मेहमान...

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी दूर से गुजरेगा?

NASA ने बताया कि, Asteroid 2025 QY4 29 अगस्त को धरती से लगभग 45.1 लाख किमी की दूरी से गुजरेगा. सुनने में ये भले ज्यादा लगे लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से बहुत कम है. ये आज सुबह करीब 11:26 बजे धरती के सबसे पास से गुजरेगा.

क्या इससे कोई खतरा है?

नहीं, क्षुद्रग्रह 2025 QY4 से कोई खतरा नहीं है लेकिन इसका हमारे पास से गुजरना इस बात की याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है. यह घटना हमें बताती है कि अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है. QY4 का धरती के पास से गुजरना इस बात का सबूत है कि अंतरिक्ष में हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं.

एस्टेरॉयड्स पर नजर रखने से क्या होगा?

इन क्षुद्रग्रहों पर नजर बनाए रखने से वैज्ञानिकों को उनके व्यवहार, बनावट और गति को भी समझने में मदद मिलती है. साथ ही यह जानकारी आगे की खोज और धरती और यहां के लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीकें बनाने में काम आएंगी.

यह भी पढें: Mysterious Lights: अंतरिक्ष से दिखी रहस्यमय नीली-हरी रोशनी, NASA के सैटेलाइट ने दिखाई दूसरी दुनिया की तस्वीर