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Hindi Newsविज्ञानचांद से लौटा इंसानी मिशन, 54 साल बाद NASA ने रचा इतिहास; प्रशांत महासागर में हुआ सुरक्षित स्प्लैशडाउन

चांद से लौटा इंसानी मिशन, 54 साल बाद NASA ने रचा इतिहास; प्रशांत महासागर में हुआ सुरक्षित स्प्लैशडाउन

NASA Moon Mission News in Hindi: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया है. उसने 54 साल बाद मानव युक्त मून मिशन भेजा था. जो उसके चारों ओर सफल परिक्रमा कर सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौट आया है. इस मिशन में गए चारों अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल ने आज सुबह प्रशांत महासागर में सुरक्षित स्प्लैशडाउन किया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:17 AM IST
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चांद से लौटा इंसानी मिशन, 54 साल बाद NASA ने रचा इतिहास; प्रशांत महासागर में हुआ सुरक्षित स्प्लैशडाउन

NASA Artemis II Mission Splashdown: नासा का आर्टेमिस II मिशन चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करके अब पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं. भारतीय समयानुसार आज सुबह 5.50 बजे नासा के ओरियन कैप्सूल ने स्प्लैशडाउन किया. उसका यह स्प्लैशडाउन यूएस में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में हुआ. इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हांसेन मून मिशन पर भेजे गए थे. 

54 साल बाद पहला मानव मिशन

यह 54 साल बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जाने वाला पहला क्रूड मिशन था. इस मिशन को 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था. इस मिशन ने चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से तक रिकॉर्ड दूरी तय की और उसके चारों ओर परिक्रमा करके पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू की. 

भारतीय समय के अनुसार यह कैप्सूल आज सुबह करीब 5:50 बजे महासागर में उतरा. नियंत्रित तरीके से पैराशूट के जरिए कैप्सूल पर पानी पर उतरवाया गया. इसके बाद रिकवरी टीम कैप्सूल में से यात्रियों को निकालकर जहाज पर ले जाया गया. इस दौरान मौसम अनुकूल रहा, जिससे कैप्सूल के उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई. 

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स्प्लैशडाउन वाला हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण

इस पूरे मिशन में स्प्लैशडाउन वाला हिस्सा सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण रहा. जब कैप्सूल ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया तो उसकी स्पीड लगभग 24,000 मील प्रति घंटा थी. वहीं हीट शील्ड पर तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. हालांकि, कैप्सूल के हीट शील्ड को इस तीव्र गर्मी से बचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, जिसके चलते अंदर बैठे यात्रियो को कोई दिक्कत नहीं हुई.

इस दौरान करीब 6 मिनट तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी रहा, जिसकी वजह से अंतरिक्षयात्री मिशन कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पाएगे. पृथ्वी की कक्षा में री-एंट्री की यह पूरी प्रक्रिया करीब 13-14 मिनट की रही. शुरुआती दो मिनट में कैप्सूल तेजी से नीचे गिरा, इसके बाद थ्रस्टर्स की मदद से उसकी स्पीड कंट्रोल कर ली गई. 

अमेरिकी सेना का युद्धपोत मौके पर रहा मौजूद

ध्वनि की गति से कम होने पर कैप्सूल के ड्रोग पैराशूट खुल गए. इसके बाद पायलट और मुख्य पैराशूट खुले. इन पैराशूट की मदद से कैप्सूल 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आते हुए पानी पर उतरा. स्प्लैशडाउन को सकुशल संपन्न करवाने के लिए अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS John P. Murtha प्रशांत महासागर में मौजूद रहा. 

उस जहाज में वेल डेक, हेलीकॉप्टर पैड और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थीं. ओरियन कैप्सूल से बाहर निकालने के बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को मेडिकल जांच के लिए जहाज पर ले जाया गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर से सैन डिएगो ले जाकर ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा गया. जहां पर वे अगले कई दिनों तक रिकवरी के लिए भर्ती होंगे.

चंद्रमा पर स्थायी बेस की तैयारी में यूएस 

बताते चलें कि नासा भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी बेस और मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है. इन्हीं दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एजेंसी ने यह आर्टेमिस II मिशन को अंजाम दिया. इस मिशन की सफलता ने Artemis III के लिए रास्ता साफ होगा, जिसमें चंद्रमा पर मानव लैंडिंग की योजना है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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