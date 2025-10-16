Advertisement
trendingNow12963574
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह पर दिखा 'हवा में उड़ता चम्मच', NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने शेयर की तस्वीर

Floating Spoon on Mars: मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक आए दिन कुछ ने कुछ खोज करते रहते हैं जो कभी-कभी तो उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में इस लाल ग्रह पर पहले कोई सभ्यता थी. आज हम आपको ऐसी ही एक खास खोज के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह पर दिखा 'हवा में उड़ता चम्मच', NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने शेयर की तस्वीर

Science News in Hindi: NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक चीज देखी थी जिसके इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी. यह तस्वीर थी मंगल ग्रह पर एक तैरते हुए चम्मच(Floating Spoon)की. हालांकि नासे के अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि, यह असल में कोई चम्मच नहीं बस एक तरह की अनोखी चट्टान है जिसे मंगल की हवाओं ने समय के साथ रगड़कर ऐसा आकार दे दिया. Curiosity Rover की ली गई इस तस्वीर में एक हैंडल ऊंची चट्टान के बाहर निकलता हुआ दिखता है जो आगे चलकर चम्मच की तरह गोल सिरे पर खत्म होता है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
वैज्ञानिकों ने कहा, मंगल ग्रह पर चम्मच की 2 तस्वीरें शामिल हैं. एक में इस चट्टान की बनावट को दिखाया गया है और दूसरी वह असली तस्वीर है जिसे क्यूरियोसिटी के मास्टकैम कैमरे ने लिया था. जो चीजें असल में नहीं हैं उन्हें देखने लगना पैरेइडोलिया(Pareidolia)कहलाता है. ये रहस्यमय आकार सिर्फ आंखों का धोखा होते हैं जो इंसान की आंख और दिमाग को मूर्ख बनाने का काम करते हैं. 

यह भी पढ़ें: खुल गया 28 करोड़ साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'! ओक्लाहोमा में मिली दुनिया की सबसे पुरानी सुरंग, लगता है जैसे...

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई थी इन तस्वीरों की शुरुआत?
Mars Planet पर इसकी शुरुआत NASA के ही वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा देखे गए मंगल ग्रह पर एक चेहरे से हुई थी. तभी से NASA की तस्वीरों को गौर से देखने वाले लोगों ने कभी चूहे, महिला, जेली डोनट तो कभी केकड़े जैसे आकार की खबरें भी दी हैं. हालांकि अभी तक ये सारी चीजें सिर्फ चट्टान ही साबित हुई हैं और कुछ नहीं. 

यह भी पढ़ें: नदी किनारे दबी थी 4000 साल पुरानी 'हड़प्पा काल की खोपड़ी'! इंडियाना में हुई इस खोज से झटका खा गए वैज्ञानिक

कबसे तस्वीरें ले रहा है क्यूरियोसिटी रोवर?
NASA का Curiosity Rover अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था और तब से इसने बहुत सारी और लोगों का ध्यान खींचने वाली तस्वीरें शेयर की हैं. Mars पर इन चीजों को देखकर ऐसा लगता नहीं लगता कि वह किसी सूखे और धूल भरे ग्रह पर हो सकती हैं. हालांकि, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन होने के लंबे समय से खोजे जा रहे सबूतों तक पहुंचा सकती हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mars Curiosity Rover

Trending news

पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...