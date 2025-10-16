मंगल ग्रह पर दिखा 'हवा में उड़ता चम्मच', NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने शेयर की तस्वीर

Science News in Hindi: NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक चीज देखी थी जिसके इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी. यह तस्वीर थी मंगल ग्रह पर एक तैरते हुए चम्मच(Floating Spoon)की. हालांकि नासे के अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि, यह असल में कोई चम्मच नहीं बस एक तरह की अनोखी चट्टान है जिसे मंगल की हवाओं ने समय के साथ रगड़कर ऐसा आकार दे दिया. Curiosity Rover की ली गई इस तस्वीर में एक हैंडल ऊंची चट्टान के बाहर निकलता हुआ दिखता है जो आगे चलकर चम्मच की तरह गोल सिरे पर खत्म होता है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

वैज्ञानिकों ने कहा, मंगल ग्रह पर चम्मच की 2 तस्वीरें शामिल हैं. एक में इस चट्टान की बनावट को दिखाया गया है और दूसरी वह असली तस्वीर है जिसे क्यूरियोसिटी के मास्टकैम कैमरे ने लिया था. जो चीजें असल में नहीं हैं उन्हें देखने लगना पैरेइडोलिया(Pareidolia)कहलाता है. ये रहस्यमय आकार सिर्फ आंखों का धोखा होते हैं जो इंसान की आंख और दिमाग को मूर्ख बनाने का काम करते हैं.

कैसे हुई थी इन तस्वीरों की शुरुआत?

Mars Planet पर इसकी शुरुआत NASA के ही वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा देखे गए मंगल ग्रह पर एक चेहरे से हुई थी. तभी से NASA की तस्वीरों को गौर से देखने वाले लोगों ने कभी चूहे, महिला, जेली डोनट तो कभी केकड़े जैसे आकार की खबरें भी दी हैं. हालांकि अभी तक ये सारी चीजें सिर्फ चट्टान ही साबित हुई हैं और कुछ नहीं.

कबसे तस्वीरें ले रहा है क्यूरियोसिटी रोवर?

NASA का Curiosity Rover अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था और तब से इसने बहुत सारी और लोगों का ध्यान खींचने वाली तस्वीरें शेयर की हैं. Mars पर इन चीजों को देखकर ऐसा लगता नहीं लगता कि वह किसी सूखे और धूल भरे ग्रह पर हो सकती हैं. हालांकि, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन होने के लंबे समय से खोजे जा रहे सबूतों तक पहुंचा सकती हैं.