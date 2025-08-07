NASA ने खींची मंगल की अनोखी तस्वीर, जिसने फिर खड़े किए लाल ग्रह पर जीवन के सवाल
NASA ने खींची मंगल की अनोखी तस्वीर, जिसने फिर खड़े किए लाल ग्रह पर जीवन के सवाल

Life on Mars: एक बहुत ही खास खोज में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक चट्टान की तस्वीर ली है जो कोरल जैसी दिखती है. इस चट्टान का नाम पापोसो है और इसे जुलाई में ही देखा गया था. क्यूरियोसिटी रोवर के मार्स हैंड लेंस इमेजर से इसकी तस्वीर ली गई है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:03 AM IST
NASA ने खींची मंगल की अनोखी तस्वीर, जिसने फिर खड़े किए लाल ग्रह पर जीवन के सवाल

NASA Curiosity Rover: इस खोज के जरिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह के पुराने माहौल के बारे में जानना चाहते हैं. नासा के JPL ने बताया कि इस खोज से मंगल ग्रह के इतिहास, पानी और क्या वहां कभी जीवन था, इस बारे में सोचने-समझने में मदद मिल सकती है. मंगल ग्रह पर जीवन को लेकर पहले भी कई संभावनाएं जताई जाती रही हैं हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी किसी ठोस सबूत की तलाश है. 

क्यों दिया पापोसो नाम?
वैज्ञानिकों ने कहा, ये तो पक्का है कि मंगल पर कभी मूंगे जैसे जीव नहीं रहे होंगे, लेकिन इस चट्टान और धरती के मूंगे में बहुत समानता है. धरती पर मूंगे जैसे जीव पानी में दमा होकर ऐसी बनावट बनाते हैं लेकिन मंगल पर शायद पानी सूखने के बाद बचे हुए खनिजों से बना होगा. ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले मंगल पर झीलें और नदियां हुआ करती थीं. वहां की चट्टानों में मिले खनिज इस बात का सबूत हैं कि वहां कभी पानी था. 

मंगल पर कैसे बना पापोसो?
मंगल की पतली हवा और लगातार चलने वाली तेज हवाओं ने आस-पास की चट्टानों को घिस दिया जिससे पापोसो जैसी आकृतियां बन गईं. धरती पर भी हवा और पानी ऐसे ही कटाव होते रहते हैं. Mars पर हवा से होने वाले ये कटाव ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वहां ग्रैविटी कम है और हवा भी बहुत घनी नहीं है. इस प्रक्रिया में हवा ने नरम चट्टानों को हटा दिया लेकिन पापोसो के कठोर खनिज अपनी जगह पर ही रह गए जिससे ये अनोखी बनावट बन गई.

इस खोज से क्या साबित होता है?
पापोसो की खोज से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पानी ने उसके इतिहास और वहां की सतह को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है. अरबों साल पहले मंगल पर बहने वाले पानी ने घाटियों और नदियों के रास्ते बनाए होंगे. उसी पानी में मिले हुए खनिज चट्टानों में जमा हो गए. 

क्या मंगल पर कभी जीवन था?
क्यूरियोसिटी रोवर की तस्वीरें लेने की क्षमता मंगल ग्रह के इतिहास को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हैं. पापोसो जैसी चट्टानों में मिले खनिज बताते हैं कि शायद वहां का मौसम कभी स्थिर था. जैसे-जैसे यह रोवर अपनी खोज जारी रखेगा, वहां पुराने पानी होने के और भी सबूत मिलेंगे. इससे मंगल के बारे में वैज्ञानिकों की समझ और भी गहरी होगी. 

शुभम पाण्डेय

nasa curiosity rover

