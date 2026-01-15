सालों बाद जली मंगल ग्रह पर LED लाइट्स! क्यूरियोसिटी रोवर की ड्रिलिंग से मिले संकेत, तस्वीरें आईं सामने

Advertisement
NASA Curiosity Rover: नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बार फिर वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. गेल क्रेटर इलाके में हुई  जांच के दौरान रोवर ने ऐसी तस्वीरें और रासायनिक संकेत जुटाए हैं. यह मंगल पर बहुत पुराने समय में जीवन के लिए अनुकूल हालात होने की संभावना को और मजबूत करते हैं. 

Jan 15, 2026, 12:23 PM IST
NASA Curiosity Rover: पिछले दस साल से ज्यादा समय से नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की सतह पर घूम-घूमकर यह समझने की कोशिश कर रहा है, क्या कभी इस ग्रह पर जीवन पनप सकता था. हर नई ड्रिलिंग और हर नई जांच के साथ वैज्ञानिकों को मंगल के पुराने माहौल की नई झलक मिल रही है. ताजा मिशन में रोवर ने गेल क्रेटर के नेवादो सजामा नाम की जगह पर अहम काम किया है.

नेवादो सजामा में अहम मिशन
नेवादो सजामा वह इलाका है जहां क्यूरियोसिटी ने लगातार कई मंगल दिनों तक काम किया. इस दौरान रोवर ने आसपास की जमीन की चौतरफा तस्वीरें लीं हैं. मजबूत चट्टान में ड्रिलिंग की और निकले नमूनों को अपने अंदर मौजूद लैब तक पहुंचाया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जगह जांच के लिए खास थी. यहां चट्टानें काफी स्थिर थीं और तस्वीरें बेहद साफ मिल सकीं.

360 डिग्री की तस्वीरें
मिशन का एक बड़ा हिस्सा था 360 डिग्री की स्टीरियो तस्वीरें बनाना. क्यूरियोसिटी ने अपनी मास्टकैम के दो अलग-अलग लेंस से तस्वीरें लीं हैं, जिससे इलाके की थ्री-डी जैसी साफ तस्वीर तैयार हो सके. बिजली और डाटा की सीमाओं के चलते यह काम एक-दो दिन में नहीं बल्कि कई दिनों में पूरा किया गया. नासा का कहना है कि यह अब तक की सबसे डिटेल्ड ग्राउंड लेवल तस्वीरों में से एक है.

चट्टान का सैंपल और लैब टेस्ट
तस्वीरों के साथ-साथ रोवर ने चट्टान में ड्रिल कर सैम्पल भी निकाला. इस सैंपल को रोवर के अंदर मौजूद सैसैंपल एनालिसिस एट मार्स सिस्टम में जांचा गया. यहां गैस क्रोमैटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमी जैसी तकनीकों से यह देखा गया कि चट्टान में कार्बन से जुड़े अणु मौजूद हैं या नहीं हैं. ऐसे अणु जीवन की बुनियादी ईंट माने जाते हैं हालांकि ये बिना जीवन के भी बन सकते हैं.

आगे नासा ने बताया है कि यह टेस्ट सफल रहा और सैंपल की जांच पूरी कर ली गई है. फिलहाल इसके नतीजों का बारीकी से समझा जा रहा है और पूरी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है.

कई साल बाद रात में तस्वीरें
क्यूरियोसिटी ने अपने MAHLI कैमरे की मदद से ड्रिल होल की फोटो रात में ली है. इसके लिए कैमरे में लगी एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है. पिछले कुछ सालों से यह तकनीक इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले की ड्रिल साइट्स इतनी साफ और मजबूत नहीं थीं. नेवादो सजामा में ड्रिल होल साफ और मजबूत मिला जिससे यह संभव हो पाया. इन तस्वीरों से चट्टानों की बनावट, परतों और दानों को बहुत करीब से समझा जा सकेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी तस्वीरें मंगल के इतिहास को समझने में काफी मददगार होती हैं.

बता दें कि, करीब 4700 से ज्यादा मंगल दिन पूरे कर चुका क्यूरियोसिटी रोवर आज भी पूरी तरह सक्रिय है. यह मिशन दिखाता है कि मंगल पर जीवन के सवाल का जवाब ढूंढने में यह रोवर अब भी कितना अहम रोल निभा रहा है. 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

nasa curiosity rover

