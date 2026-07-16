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मंगल ग्रह पर मिला 'मधुमक्खी का छत्ता'? 14 साल पुराने NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजी तस्वीर, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

साल 2012 के अगस्त महीने में मंगल ग्रह पर उतरे नासा के रोवर अब एक ऐसी तस्वीर भेज दी है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. क्या मंगल ग्रह पर कोई रहता है? यह सवाल फिर से चर्चा में आ गया है. 14 साल पुराने 'क्यूरियोसिटी रोवर' ने लाल ग्रह की बंजर सतह पर एक रहस्यमयी आकृति खोजी है, जो हूबहू 'मधुमक्खी के छत्ते' जैसी दिखती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:00 PM IST
मंगल ग्रह पर मिला 'मधुमक्खी का छत्ता'? 14 साल पुराने NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजी तस्वीर, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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