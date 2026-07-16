मंगल ग्रह पर मिला 'मधुमक्खी का छत्ता'? 14 साल पुराने NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजी तस्वीर, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

क्या मंगल ग्रह पर एलियंस का ठिकाना है या फिर लाल ग्रह अपने अंदर कोई ऐसा राज समेटे हुए है, जिससे आज भी इंसान अनजाना है? अंतरिक्ष की दुनिया से एक बार फिर एक ऐसी सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जिसने दुनियाभर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. नासा के मंगल पर चक्कर लगाने वाले क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह की बंजर सतह पर एक बहुत ही अजीबोगरीब आकृति कैमरे में रिकार्ड की है, जो हूबहू मधुमक्खी के बड़े छत्ते जैसे दिखाई देती है. बीते 14 सालों से लाल ग्रह पर चक्कर लगा रहे इस रोवर से आई नई तस्वीर ने साइंस की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. आखिर करोड़ों मील दूर इस वीरान ग्रह पर यह जादुई पैटर्न कैसे बना? आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले नए रहस्य के पीछे की पूरी कहानी...