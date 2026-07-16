मंगल ग्रह पर मिला 'मधुमक्खी का छत्ता'? 14 साल पुराने NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजी तस्वीर, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

क्या मंगल ग्रह पर एलियंस का ठिकाना है या फिर लाल ग्रह अपने अंदर कोई ऐसा राज समेटे हुए है, जिससे आज भी इंसान अनजाना है? अंतरिक्ष की दुनिया से एक बार फिर एक ऐसी सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जिसने दुनियाभर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. नासा के मंगल पर चक्कर लगाने वाले क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह की बंजर सतह पर एक बहुत ही अजीबोगरीब आकृति कैमरे में रिकार्ड की है, जो हूबहू मधुमक्खी के बड़े छत्ते जैसे दिखाई देती है. बीते 14 सालों से लाल ग्रह पर चक्कर लगा रहे इस रोवर से आई नई तस्वीर ने साइंस की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. आखिर करोड़ों मील दूर इस वीरान ग्रह पर यह जादुई पैटर्न कैसे बना? आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले नए रहस्य के पीछे की पूरी कहानी...
लाल ग्रह यानी मंगल पर बीते 14 सालों से खोज कर रहे क्यूरियोसिटी रोवर ने यह हैरान करने वाली तस्वीर गेल क्रेटर इलाके में खींची है. नासा के ब्लॉग के अनुसार, जब वैज्ञानिकों ने इस इलाके की तस्वीरें देखीं, तो वे हैरान हो गए. यहां की जमीन पर बड़े-बड़े पॉलीगोनल यानी कई कोण वाले स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो ऊपर से देखने पर हूबहू मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखते हैं.
वैज्ञानिक अभी तक इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं खोज पाए हैं कि यह अनोखा पैटर्न आखिर बना कैसे. इसके पीछे कई थ्योरीज दी जा रही हैं-
धरती जैसा बदलाव
हमारी पृथ्वी पर भी सूखी और फटी हुई मिट्टी, जमने वाले मिनरल्स यानी खनिज या बार-बार बर्फ के पिछलने और जमने से ऐसे पैटर्न बनते हैं. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगल पर भी ऐसा ही कुछ हुआ हो.
मंगल ग्रह का इतिहास अरबों साल पुराना है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट, बहता पानी, हवा के थपेड़े और भयंकर जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं. इनमें से कोई भी वजह इस आकृति के लिए जिम्मेदार हो सकती है.
इस जगह पर सिर्फ छत्ते जैसा पैटर्न ही नहीं, बल्कि वहां बिखरे हुए गहरे काले रंग के पत्थर भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बन गए हैं. रोवर ने यहां कोर्टाडेरा नाम के एक काले पत्थर और इन आकृतियों की जांच अपने हाई-टेक कैमरों और लेजर टूल्स से की है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर या तो ऊंचे पहाड़ों से टूटकर गिरे हैं, या फिर किसी प्राचीन उल्कापिंड का हिस्सा हैं, जो लाखों साल पहले अंतरिक्ष से यहां गिरे थे. इससे पहले भी मंगल पर ऐसे काले पत्थर मिले थे जिनमें निकल धातु मिली थी, जो ज्यादातर उल्कापिंडों में होती है.
साल 2012 में लैंड करने के बाद से क्यूरियोसिटी रोवर लगातार मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत खोज रहा है. 14 साल बीत जाने के बाद भी मंगल ग्रह नए-नए रहस्यों से वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है. वैज्ञानिक अब डेटा और तस्वीरों की बारीकी से जांच कर रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह मधुमक्खी का छत्ता जैसी संरचना और ये काले पत्थर किसी एक ही घटना का हिस्सा हैं या अलग-अलग.