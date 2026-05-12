मंगल ग्रह पर NASA के रोवर को किसने पकड़ा? 6 दिन तक हवा में लटका रहा करोड़ों का मिशन! नासा के कंट्रोल रूम में हड़कंप!

Mars Mission News: मंगल ग्रह पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने नासा के वैज्ञानिकों की भी सांसें थाम दी. बीते 14 सालों से लाल ग्रह यानी मंगल की धूल और पत्थरों के बीच काम कर रहे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के साथ कुछ ऐसा हुआ, जो मिशन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. एक साधारण से ड्रिलिंग मिशन के दौरान मंगल की एक चट्टान ने रोवर के रोबोटिक हाथ को कुछ इस तरह जकड़ लिया कि करोड़ों डॉलर की यह मशीन कमजोर नजर आने लगी.

NASA का क्यूरियोसिटी रोवर रोवर चट्टानों में छेद करने की क्षमता रखता है, लेकिन वह फिर भी एक चट्टान में फंस गया. लगभग 5-6 दिनों तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों को सफलता मिली और रोवर फिर से आजाद हो सका.

क्या था पूरा मामला?

क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के गेल क्रेटर में स्थित माउंट शार्प की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था. यहां नासा के वैज्ञानिक एक खास चट्टान अटाकामा की जानकारी चाहते थे. यह चट्टान करीब 1.5 फीट चौड़ी और 13 किलोग्राम वजनी थी. प्लानिंग के मुताबिक रोवर को चट्टान में ड्रिल करके धूल का सैंपल लेना था और फिर ड्रिल को वापस खींच लेना था.

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लेकिन जैसे ही रोवर ने अपना रोबोटिक हाथ आगे बढ़ाया, पूरी की पूरी चट्टान ड्रिल के ऊपरी हिस्से में फंसकर जमीन से ऊपर उठ गई. मंगल की यह चट्टान मानो रोवर के हाथ को छोड़ने को तैयार नहीं थी.

मिशन रेस्क्यू की इनसाइड स्टोरी

इसके बाद कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स ने इस समस्या को दूर करने के लिए कई चरणों में काम किया-

पहला प्रयास

सबसे पहले ड्रिल में वाइब्रेशन किया गया, जिससे चट्टान हिलकर नीचे गिर जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी.

दूसरा प्रयास

लगातार चार दिन तक प्रयास करने के बाद रोवर के हाथ की पोजीशन बदली गई और फिर से वाइब्रेट किया गया. इस बार चट्टान से रेत गिरती तो दिखी, लेकिन वह ड्रिल से अलग नहीं हुई.

और फिर मिली सफलता

इस मिशन के छटे दिन इंजीनियरों ने आर-पार की प्लानिंग की. उन्होंने ड्रिल को एक खास एंगल पर झुकाया और एक साथ तीन काम किए, ड्रिल को घुमाया, वाइब्रेट किया और ड्रिल बिट को स्पिन कराया. वैज्ञानिकों का यह प्रयास सफल हो गया. ड्रिल के झटके से अटाकामा चट्टान के टुकड़े हो गए और वह रोवर के हाथ को छोड़कर नीचे जा गिरी.

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क्यों खास है क्यूरियोसिटी रोवर?

साल 2021में लॉन्च हुआ यह रोवर 2012 में मंगल पर उतरा था. इसे मात्र 2 साल के मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन अपनी मजबूती के कारण यह 14 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है. इसका मुख्य काम मंगल पर जीवन की संभावनाओं और वहां के प्राचीन वातावरण का पता लगाना है. नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह घटना काफी अजीब थी, लेकिन रोवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. अब क्यूरियोसिटी एक बार फिर अपने काम पर लौट आया है और मंगल के रहस्यों को सुलझाने में जुट गया है.

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