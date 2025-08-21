मंगल ग्रह पर NASA की सबसे बड़ी खोज ने मचाया हड़कंप! चट्टानों पर मिले पानी होने के निशान
मंगल ग्रह पर NASA की सबसे बड़ी खोज ने मचाया हड़कंप! चट्टानों पर मिले पानी होने के निशान

Science News in Hindi: NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बड़ी खोज को अंजाम दिया है, इस रोवर ने एक जियोलॉजिकल डिस्कवरी की है जिसकी मदद से हमें मंगल ग्रह पर पहले घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:44 AM IST
मंगल ग्रह पर NASA की सबसे बड़ी खोज ने मचाया हड़कंप! चट्टानों पर मिले पानी होने के निशान

NASA’s Curiosity Rover: कई सालों से मंगल ग्रह पर घूमते हुए NASA का क्यूरियोसिटी रोवर अब गेल क्रेटर में अच्छी और सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है. ये रोवर जहां पहुंचा है वो सबसे सुरक्षित और काफी फायदेमंद जगह मानी जाती है. ये जगह नासा के ब्लॉग में 20 जून 2025 को दी हुई थी. यहां से वैज्ञानिक अपना काम कर सकते हैं और यह मिशन का एक बड़ा कदम है इसी की मदद से मंगल ग्रह पर हुई पुरानी घटनाओं के बारे में पता चलेगा. इससे रिसर्च में मंगल ग्रह को बहुत ही गहराई से चीजों को समझने का मौका मिलेगा और हम इस मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारियों इकट्ठा कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे मिले गड्ढे, निकल रहा इतना हाइड्रोजन कि पूरी दुनिया चौंक गई! वैज्ञानिक भी हैं हैरान

 

टारिजा नाम की चट्टान
मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर का इस जगह तक पहुंचना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. आपको बता दें कि रोवर के पहिए मजबूती से टिके हुए हैं और इसी कारण से इसके नुकसान पहुंचने का खतरा भी एकदम कम हो जाता है जिसकी वजह से यह सही और सुरक्षित तरीके से काम कर पाता है. अब क्यूरियोसिटी रोवर के मदद से वैज्ञानिकों का एक नया दौर शुरू हो चुका है और रोवर ने भी अपने खास उपकरण, APXS और ChemCam, से टारिजा नाम चट्टान की जांच भी करना शुरू कर दिया है. इस चट्टान में जाली जैसी शेप्स है जिससे यह पता चलता है कि यहां पर पहले पानी मौजूद था.क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने कैमरों, जैसे MAHLI और मास्टकैम, से उस चट्टान की बहुत साफ तस्वीरें लीं हैं,  जिससे इसकी मदद से ही वैज्ञानिक मंगल ग्रह के इतिहास और मौसम के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं साथ ही इसकी मदद से वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि यहां पर कौन से मिनरल्स हैं और समय के साथ वहां की चट्टानों में क्या बदलाव आया है. 

क्या है अगला मिशन?
कई सफल मिशन को अंजाम देने के बाद क्यूरियोसिटी टीम रोवर को आगे भेजने की योजना बना रही है, इस योजना के तहत रोवर को अब 54 मीटर की यात्रा पर भेजा जाएगा और यह जगह रोवर के लिए एकदम नई होगी. यहां पर रोवर को खुद काम करना होगा और यह अध्ययन के लिए चट्टानों को खुद ही चुनेगा और काम करेगा. बता दें कि रोवर का कैम्कैम सिस्टम अपने आप एक चट्टान को चुनेगा और वहां से जानकारी इकट्ठा करेगा. 

 

