14 साल बाद NASA के रोवर की ऐसी खोज, जिसने वैज्ञानिकों में मचाई हलचल; आखिर मंगल ग्रह पर क्या मिला ऐसा?

नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी खोज की है, जिसकी वर्षों से वैज्ञानिकों तलाश थी. रोवर ने मंगल ग्रह (Mars) की सतह के नीचे एक ऐसे जैविक अणुओं के अवशेष खोज निकाले हैं. माना जा रहा है कि इससे यह संकेत मिलते हैं कि अरबों साल पहले मार्स पर जीवन जरूर रहा होगा. अब इस खोज नई बहस छेड़ दी है.
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सदियों से एक सवाल दुनिया भर के लोगों के मन में आता है कि क्या केवल धरती ही एक ऐसी जगह है, जहां पर जीव जंतुओं का वास है. हालांकि, हाल में ही NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी खोज की है. जिसने वैज्ञानिकों के बीच हलचल मचा दी है. नासा के रोवर ने मंगल ग्रह (Mars) की सतह के नीचे एक ऐसे जैविक अणुओं के अवशेष खोज निकाले हैं, जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जीवन के निर्माण खंड के तौर पर जाना जाता है.
सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस स्टडी से पता चलता है कि संभव है कि अरबों साल पहले मार्स पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति रही हों. चूंकि, क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर के ग्लेन टॉरिडन क्षेत्र में उन खनिजों का गहराई से विश्लेषण कर रहा रहा है, जिसमें किसी समय पर पानी के होने के मजबूत सबूत मिले थे. जानकारी दें कि गेल क्रेटर मंगल ग्रहा का वही इलाका है, जहां पर साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने पहली बार कदम रखा था. वैज्ञानिकों ने माना है कि इस जगह पर किसी समय पर विशाल झीलें और नदियां हुआ करती थीं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगल ग्रह पर मिला यह ऑर्गेनिक खजाना यह समझने में मदद करेगा कि क्या वास्तव में मंगल ग्रह पर कभी जीवन संभव रहा होगा. क्यूरियोसिटी रोवर पिछले 12 वर्षों में मंगल ग्रह के इस इलाके में धूल छान रहा है और अब जाकर उसको वह सुराग मिला है, जिसकी तलाश दुनिया भर को काफी समय से थी.
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इस पूरे घटनाक्रम पर रिसर्च टीम ने विशेष तौर पर ‘ग्लेन टॉरिडन’ इलाके में अपना ध्यान केंद्रित किया है. वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां कि मिट्टी से मिलने वाले विशेष मिनिरल्स ने करोड़ों सालों से इन रसायनिकों संकेतों को सुरक्षित रखा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस खोज के लिए रोवर के सबसे आधुनिक हिस्से सैंपल एनालिसिस एट मार्स जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है. इसी महीन ने मंगल की कठोर चट्टानों को ड्रिल किया और उनको अपनी मिनी लैब में प्रोसेस किया है.
बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कम से कम 20 से अधिक महत्वपूर्ण रसायनों की पहचान की गई. इसमें बेंजोथियोफीन जैसा कुछ सल्फर युक्त यौगिक भी मिला है. बता दें कि यह वही रसायन है, जो अक्सर अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंडों में मिला करता है.
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