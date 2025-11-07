3I/ATLAS Comet: रास्ता बदला और पकड़ी रफ्तार! NASA ने माना- 'जल्द धरती के पास आएगा ये धूमकेतु'

Interstellar Comet: एक रिपोर्ट और NASA के डाटा के मुताबिक, 3I ATLAS नाम का धूमकेतु सूरज के पास आ गया है और इसका रास्ता भी थोड़ा बदल गया है. यह अब ऐसे रास्ते पर जा रहा है जो इसे दिसंबर में धरती के और करीब लाएगा. जब इसे पहली बार सौरमंडल में देखा गया है तब से इसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई है. NASA के आंकड़े बताते हैं कि, किसी चीज ने इसे धक्का दिया जिससे यह अपने अंदाजे वाले रास्ते से भटक गया. NASA का कहना है कि, सूरज के नजदीक पहुंचने से सूर्य की ग्रैविटी ने इसे दूर धकेल दिया जिसपर बाकी वैज्ञानिक अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं.

रफ्तार में अचानक बदलाव

जुलाई महीने में जब 3I ATLAS को पहली बार देखा गया था तब इसकी रफ्तार 2,09,000 किमी प्रति घंटा थी. लेकिन 29 अक्टूबर को सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार और भी बढ़ गई है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, NASA ने मंगलवार को पहली बार यह पक्का किया कि यह 3I/ATLAS का रास्ता अचानक ग्रैविटी के काबू से बाहर हो गया है. यह घटना पेरिहेलियन के बाद हुई. इस बीच NASA ने अभी तक Mars Reconnaissance Orbiter द्वारा ली गई 3I/ATLAS की तस्वीर जारी नहीं की है.

यह भी पढ़ें: NASA ने क्यों रोक रखी हैं 3I/ATLAS की तस्वीरें? कांग्रेस सदस्य ने ट्वीट कर मांगा जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है 3I/ATLAS?

बता दें कि पेरिहेलियन के समय यह धरती से नहीं दिख रहा था क्योंकि यह सूरज की तेज रोशनी में छिप गया था. हार्वर्ड वैज्ञानिक एवी लोएब का मानना है कि, इस पिंड के चारों ओर कम से कम 5 अरब टन गैस और धूल का बादल होना चाहिए. लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों के पास यह सबूत नहीं है कि 3I/ATLAS ने इतनी गैस छोड़ी है कि इसे धूमकेतु कहा जा सके. अगर यह धूमकेतु नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी शक्ति इसे ताकत दे रही है.

NASA का इसपर क्या कहना है?

पिछले कुछ दिनों में 3I/ATLAS को मिलने वाला धक्का अब कम हो गया है. NASA के मुताबिक, इस बार भी इसका सूरज की ग्रैविटी से कोई लेना-देना नहीं है. यह घटना शायद सूरज के पास 3I/ATLAS के वजन में आई कम से कम 13% की कमी से जुड़ी हो सकता है. वजन में कमी होने से इतनी गैस पैदा होगी कि धूमकेतु अचनाक दूर चला जाए. लेकिन अभी यह एक अंदाजा ही है और वैज्ञानिकों के पास इसके पक्के सबूत नहीं है.

यह भी पढें: James Webb Telescope की नई खोज...मिला 'Ultra-Hot Jupiter' WASP-18b, बनाया 3D नक्शा

क्या यह धरती से दिख रहा है?

3I/ATLAS अब धरती से दिखना शुरू हो गया है. इसकी सबसे अच्छी तस्वीरें हमें नवंबर के अंत और दिसंबर में मिलेंगी जब यह धरती के सबसे करीब होगा. James Webb Telescope इस चीज के चारों और मौजूद गैस और धूल के बादल की जांच करेगा जिससे पता चलेगा कि बाहरी दुनिया से आया यह पिंड किस चीज से बना है.