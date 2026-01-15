मंगल की यात्रा में 'दो वक्त की रोटी' बनी बाधा, एस्ट्रोनॉट्स का पेट भरने वालों को NASA देगा 6 करोड़ रुपए

Advertisement
NASA Mars Food Challenge: नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज नाम की अनोखी प्रतियोगिता शुरू की है. मंगल ग्रह की 3 साल लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के खाने-पीने की समस्या को हल करना. जीतने वाले को इनाम के तौर पर 7,50,000 डॉलर दिए जाएंगे. 

 

Jan 15, 2026
Science News: जब इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचेगा तो सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट की नहीं बल्कि खाने की होगी. मंगल की 3 साल लंबी यात्रा के लिए घर से खाना पैक करके ले जाना नामुमकिन है और अंतरिक्ष में खाना ऑर्डर करने की भी सुविधा नहीं है. इस समस्या को सुलझाने के लिए नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज की शुरुआत की है. NASA उन लोगों को 7 लाख 50 हजार डॉलर (लगभग 6.75 करोड़ रुपए) का इनाम दे रहा है जो अंतरिक्ष में खाना बनाने को कोई नया तरीका खोज सकें. सीधे शब्दों में कहें तो नासा को एक ऐसे स्पेस किचन की तलाश है जो अंतरिक्ष यात्रियों का पेट भर सके. 

अभी तक कैसे खाते थे अंतरिक्ष यात्री?
पहले कई सालों तक एस्ट्रोनॉट्स चांदी जैसी नलियों (Tubes) में भरा हुआ पेस्ट जैसा खाना खाते थे जिसे दबाकर निकाला जाता था. अभी चंद्रमा पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए धरती से पहले से तैयार खाना भेजा जा रहा है. मंगल की यात्रा बहुत ही लंबी है क्योंकि यह पृथ्वी से करोड़ों किमी दूर है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए पूरी तरह धरती पर निर्भर नहीं रह सकते. 

यह भी पढ़ें: सहारा रेगिस्तान के नीचे मिला 40 फीट लंबा सांप, समंदर के इस डॉन से कांपते थे शार्क और मगरमच्छ

किसकी तलाश कर रहा है नासा?
नासा ऐसे सिस्टम की तलाश कर हहा है जिससे अंतरिक्ष यात्री खुद ही मंगल पर अपना खाना उगा और बना सकें. इस काम के लिए उन्होंने रसोइयों, छात्रों और आम वैज्ञानिकों की मदद मांगी है. इस चैलेंजे में खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होना चाहिए बल्कि उसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिससे कचरा कम से कम निकले. 

कैसा होना चाहिए ये सिस्टम?
यह सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अंतरिक्ष में इस्तेमाल हो चुके पानी और हवा को फिर से साफ करके खाना बनाने में मदद करे. लक्ष्य यह है कि मंगल की लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहे और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहें जिससे उनकी खोज में कोई रुकावट न आए. 

क्या इसका फायदा धरती पर भी होगा?
इस चैलेंज की सबसे अच्छी बात है कि इसका फायदा सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं बल्कि हम सबको भी मिल सकता है. जिस तकनीक से वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर फसल उगाएंगे उसी तकनीक का इस्तेमाल हम धरती पर उन जगहों पर भी कर सकते हैं जहां खेती करना बहुत मुश्किल होता है. 

किन जगहों पर होगा इसका फायदा?
इस तकनीक की मदद से अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगहों और भारत के उन गांवों में जहां पानी की कमी है, वहां भी आसानी से खाने की पैदावार की जा सकेगी. कम से कम साधनों में खाना उगाने का यह तरीका पूरी दुनिया से खाने की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है. अगर हम अंतरिक्ष के माहौल में खाना उगाना सीख गए तो धरती की बंजर जमीनों पर भी हर किसी को पेट भरना आसान हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह के पास है धरती का रिमोट कंट्रोल, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया अजीबोगरीब खुलासा

कब तक पूरा करना है चैलेंज?
जजों को ऐसे नए आइडिया चाहिए जिनसे ऐसा खाना बनाया जा सके जो लंबे समय तक खराब न हो. आप 31 जुलाई 2026 तक इसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं जो लोग विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष के लिए खाना बनाने का तरीका जानते हैं वे डीप स्पेस फूड चैलेंज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं. मंगल ग्रह का सफर बहुत लंबा है लेकिन अगर खाना अच्छा और सही मिले तो यह मुश्किल सफर भी आसान और यादगार बन सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

