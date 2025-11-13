Advertisement
सौर तूफान का 'घातक' हमला...NASA ने रोक की मंगल मिशन की लॉन्चिंग

NASA Delays Mars Mission: NASA ने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू ग्लेन रॉकेट से होने वाले अपने मंगल एस्केपेड मिशन(Mars ESCAPADE Mission)के लॉन्च को टाल दिया है. इसे तेज सौर तूफान के कारण स्थगित किया गया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:27 PM IST
Science News in Hindi: NASA ने तेज सौर तूफान के कारण अपने मंगल मिशन के लॉन्च को टालने का ऐलान किया है. नासा ने कहा कि यह फैसला अंतरिक्ष यान और मिशन की सफलता के लिए जरूरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. यह लॉन्च पहले ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू ग्लेन रॉकेट से होना था. NASA और ब्लू ओरिजिन ने बताया कि उन्होंने एस्केपेड(ESCAPADE)नाम के दोहरे अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग फिलहाल रोक दी है. ये छोटे सैटेलाइट नासा के हेलियोफिजिक्स विभाग के हैं.

ब्लू ओरिजिन ने क्या कहा?
ब्लू ओरिजिन कंपनी ने अपने बयान में कहा, न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है. उन्होंने आगे बताया, लेकिन बहुत ज्यादा सौर तूफान और इसका एस्केपेड अंतरिक्ष यान पर पड़ने वाले संभावित बुरे असर के कारण NASA मौसम ठीक होने तक लॉन्च को रोक रहा है. अब टीमें लॉन्च की नई तारीखें पता करने के लिए सरकारी अधिकारियों और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने वालों के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

सौर तूफान का चरम
यह फैसला लॉन्च रोकने का वर्तमान सौर चक्र के सबसे सक्रिय समय में लिया गया है. पिछले हफ्ते सौर ज्वालाओं(Solar Flares)और कोरोना मास इजेक्शन में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी. ऐसी सौर गतिविधि से तेज रेडिएशन और आवेशित कण पैदा होते हैं. इनसे अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं और रॉकेट के रास्ते में बदलाव आ सकता है. एस्केपेड मिशन यह पता लगाने वाला है कि सौर हवा मंगल ग्रह के पतले वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती है.

क्या है मिशन की अगली योजना?
ये दोनों छोटे जुड़वां अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के चारों ओर घूमेंगे और वहां के प्लाज्मा और चुंबकीय पूंछ(Magnetic Tail)से जुड़े डेटा को इकट्ठा करेंगे. मिशन को टालना दिखाता है कि NASA अप्रत्याशित सौर तूफानों से अपने महंगे उपकरणों को बचाने के लिए कितना चौकस है. लॉन्च की अगली तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि यह तब होगी जब अंतरिक्ष मौसम का अनुमान बेहतर होगा और लॉन्च के लिए जगह उपलब्ध होगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

