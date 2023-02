NASA ने खोज निकाली एक और पृथ्वी, पानी और ऑक्सीजन भी है मौजूद!

NASA discovered Earth like Planet: अरबपति एलोन मस्क चाहते हैं कि मानवता 2050 तक पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों में बसे, मंगल वर्तमान में उनके रडार पर है. दूसरी ओर, पर्यावरणविद् ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लगातार चेतावनी दे रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा की वकालत कर रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन में कमी कर रहे हैं, जबकि मनुष्यों से पृथ्वी के शोषण को सीमित करने के लिए भी कह रहे हैं. बढ़ता वैश्विक तापमान, पिघलती बर्फ, बढ़ता जल स्तर और जंगल की आग, एलोन के अलावा कई लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है - "क्या 50 वर्षों में पृथ्वी पर जीवन कायम रहेगा?"

जबकि हमारे पास उस प्रश्न का ठीक से उत्तर देने के लिए दूरदर्शिता की कमी है, हम एक बात जानते हैं - प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हमें आशा देती है कि मानवता क्या हासिल कर सकती है. इसका स्पष्ट उदहारण…

हाल ही में एक 'रहने योग्य' क्षेत्र में एक ग्रह की खोज ने लोगों को वास्तव में चकित कर दिया है. आइए एक नज़र डालते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) अपनी खोज के बारे में क्या कह रहा है.

2022 effectively tied for the 5th warmest year on @NASA’s record, continuing a trend of warming temperatures. The last nine years were the warmest nine years on record, the result of human activities. https://t.co/7Fj0knQSCo pic.twitter.com/vxZKe8JU80

— NASA GISS (@NASAGISS) January 12, 2023