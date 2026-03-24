चांद पर हुआ 'महा-विस्फोट'! रातों-रात बन गया क्रिकेट के स्टेडियम जितना बड़ा गड्ढा; NASA के आर्टेमिस मिशन की बढ़ी टेंशन

New Moon Crater Discovery: चंद्रमा की सतह, जिसे हम अब तक शांत समझते थे, वह असल में लगातार बदल रही है. NASA के वैज्ञानिकों ने चांद पर एक बिल्कुल नया और विशालकाय गड्ढा (Crater) खोजा है, जो किसी क्रिकेट के मैदान जितना चौड़ा है. चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले तक वहां ऐसा कुछ नहीं था. अब नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) ने चांद की सतह की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें लीं, तो वहां एक नया गड्ढा साफ दिखाई दे रहा है. यह गड्ढा पहले ली गई तस्वीरों में मौजूद नहीं था. अब यह घटना NASA वैज्ञानिकों के बीच गहरी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह खोज सीधे तौर पर नासा के आगामी आर्टेमिस-2 (Artemis-2) मिशन को प्रभावित कर सकती है.

कैसे बना यह बड़ा गड्ढा?

नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) ने जब पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना की, तो यह अंतर साफ नजर आया. वैज्ञानिकों का मानना है कि एक तेज रफ्तार एस्टेरॉयड या उल्कापिंड (Meteorite) चांद की सतह से टकराया होगा. चूंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है, इसलिए छोटे से छोटा पत्थर भी वहां सीधे टकराकर बड़ा धमाका करता है. इस टक्कर ने चांद की धूल को मीलों दूर तक बिखेर दिया है.

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आर्टेमिस-2 मिशन के लिए वार्निंग या मौका?

आपको बता दें कि NASA अभी अपने आर्टेमिस-2 मिशन की तैयारी कर रहा है. इसमें वह इंसानों को चांद के चक्कर लगवाने वाला है. ऐसे में यह घटना याद दिलाती है कि चांद पर रहना कितना खतरनाक हो सकता है. वहां कभी भी आसमान से पत्थर गिर सकते हैं. नए गड्ढे का मतलब है नई मिट्टी! वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस टक्कर से चांद की सतह के नीचे दबे वे रहस्य बाहर आ गए होंगे, जो करोड़ों साल पुराने हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि चांद की अंदरूनी बनावट कैसी है.

लगातार रखी जा रही है नजर

नासा के 'लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर' (LRO) और अन्य ताकतवर टेलिस्कोप लगातार चांद की निगरानी कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर ऐसे बदलावों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में जब हम वहां 'मून बेस' (बस्तियां) तैयार करें, तो हम सुरक्षित जगह चुन सकें.

क्रिकेट के मैदान जैसा आकार

इस गड्ढे की चौड़ाई और गहराई ने सबको चौंका दिया है. नासा के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टक्कर बहुत शक्तिशाली रही होगी. इससे यह भी साबित होता है कि चांद एक 'स्थिर' दुनिया नहीं है, बल्कि वहां लगातार बदलाव हो रहे हैं. ऐसे टकरावों से चांद की सतह के नीचे की मिट्टी बाहर आती है, जिससे वैज्ञानिकों को चांद के इतिहास को समझने में मदद मिलती है.

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